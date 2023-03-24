https://sputnik-georgia.ru/20230324/kak-raspoznat-nadvigayuschuyusya-katastrofu-seysmolog-o-novykh-razrushitelnykh-zemletryaseniyakh-276051839.html

Как распознать надвигающуюся катастрофу: сейсмолог о новых разрушительных землетрясениях

Как распознать надвигающуюся катастрофу: сейсмолог о новых разрушительных землетрясениях

Землетрясения происходят ежедневно, но подавляющее большинство из них незаметны 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T10:00+0400

2023-03-24T10:00+0400

2023-03-24T10:17+0400

мультимедиа

видео

в мире

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/17/276051416_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_62f776723c96736558894d2acd2327b5.jpg

Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал сейсмолог Александр Горшков. Эксперт отметил, что предсказать серьезные землетрясения возможно по многим признакам, но точность таких предсказаний невелика, поэтому очень тяжело спрогнозировать их разрушительную силу. Однако в мире есть множество сейсмоактивных мест, где новые серьезные землетрясения неизбежны. В том числе, в странах постсоветского пространства. Подробнее смотрите в нашем видео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, землетрясение, видео