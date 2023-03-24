https://sputnik-georgia.ru/20230324/kak-raspoznat-nadvigayuschuyusya-katastrofu-seysmolog-o-novykh-razrushitelnykh-zemletryaseniyakh-276051839.html
Как распознать надвигающуюся катастрофу: сейсмолог о новых разрушительных землетрясениях
Как распознать надвигающуюся катастрофу: сейсмолог о новых разрушительных землетрясениях
Землетрясения происходят ежедневно, но подавляющее большинство из них незаметны 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T10:00+0400
2023-03-24T10:00+0400
2023-03-24T10:17+0400
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Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал сейсмолог Александр Горшков. Эксперт отметил, что предсказать серьезные землетрясения возможно по многим признакам, но точность таких предсказаний невелика, поэтому очень тяжело спрогнозировать их разрушительную силу. Однако в мире есть множество сейсмоактивных мест, где новые серьезные землетрясения неизбежны. В том числе, в странах постсоветского пространства. Подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, в мире, землетрясение, видео
мультимедиа, видео, в мире, землетрясение, видео
Как распознать надвигающуюся катастрофу: сейсмолог о новых разрушительных землетрясениях
10:00 24.03.2023 (обновлено: 10:17 24.03.2023)
Землетрясения происходят ежедневно, но подавляющее большинство из них незаметны
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал сейсмолог Александр Горшков.
Эксперт отметил, что предсказать серьезные землетрясения возможно по многим признакам, но точность таких предсказаний невелика, поэтому очень тяжело спрогнозировать их разрушительную силу. Однако в мире есть множество сейсмоактивных мест, где новые серьезные землетрясения неизбежны. В том числе, в странах постсоветского пространства.
Подробнее смотрите в нашем видео.