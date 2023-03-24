https://sputnik-georgia.ru/20230324/khatiya-dekanoidze-ukhodit-iz-natsdvizheniya--deputat-nazvala-glavnuyu-prichinu-276070958.html

Хатия Деканоидзе уходит из "Нацдвижения" – депутат назвала главную причину

Хатия Деканоидзе уходит из "Нацдвижения" – депутат назвала главную причину

В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения" 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T12:01+0400

2023-03-24T12:01+0400

2023-03-24T12:01+0400

политика

грузия

новости

хатия деканоидзе

вано мерабишвили

михаил саакашвили

сила в единстве

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Депутат Хатия Деканоидзе покидает ряды крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", об этом политик заявила в эфире телеканала "ТВ Првели". По словам Деканоидзе, она не собирается уходить из политики – это для нее вопрос принципа и достоинства. Ранее, в начале февраля, Деканоидзе покинула пост председателя фракции "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве". Что касается причин, то, как отметила Деканоидзе, активизация экс-главы МВД Грузии Вано Мерабишвили была одним из важных для нее моментов. За последнее время Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения", дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре оппозиционная партия перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии, главная цель которых – смена власти в Грузии. "Если Мерабишвили хочет прийти в политику, то он должен посметь и прийти. Для меня стало ясно, что все это возвращает нас в 2010-2012 годы", – отметила Деканоидзе. Каладзе: почерк "Национального движения" – фашизм>>Лидеры "Грузинской мечты" называют Мерабишвили одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев. В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия является второй по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии. За последнее время рейтинг "Национального движения" снизился до 5%, однако рейтинг остальных оппозиционных партий колеблется на уровне до 3%. Что происходит в ЕНД "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря: сторонников умеренной политики Ники Мелия и сторонников радикальных действий Левана Хабеишвили, которого поддерживает Мерабишвили. Последний победил на внутрипартийных выборов и сменил Мелия на посту председателя партии. Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля, а уже 9 февраля партия объявила бойкот работе в парламенте и стала проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. Представители правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, хатия деканоидзе, вано мерабишвили, михаил саакашвили, сила в единстве, грузинская мечта