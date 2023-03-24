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Около границы с Грузией произошло два землетрясения
Около границы с Грузией произошло два землетрясения
Магнитуда первого землетрясения – 4,5, второго – 4,1 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T16:07+0400
2023-03-24T16:07+0400
2023-03-24T16:38+0400
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землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Два землетрясения с разницей в полтора часа были зафиксированы на территории Азербайджана, в нескольких десятках километров от границы с Грузией, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии. По данным центра, первое землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в 159 километрах от границы Грузии в 11:09 по тбилисскому времени. Эпицентр находился на глубине 8 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в 12:27 по тбилисскому времени также на территории Азербайджана, в 35 километрах от грузинской границы. Эпицентр находился на глубине 49 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.Землетрясение в Иране – названо количество пострадавших>>Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, азербайджан, землетрясения в грузии
Около границы с Грузией произошло два землетрясения
16:07 24.03.2023 (обновлено: 16:38 24.03.2023)
Магнитуда первого землетрясения – 4,5, второго – 4,1
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Два землетрясения с разницей в полтора часа были зафиксированы на территории Азербайджана, в нескольких десятках километров от границы с Грузией, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.
По данным
центра, первое землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в 159 километрах от границы Грузии в 11:09 по тбилисскому времени. Эпицентр находился на глубине 8 километров.
Второе землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в 12:27 по тбилисскому времени также на территории Азербайджана, в 35 километрах от грузинской границы. Эпицентр находился на глубине 49 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.