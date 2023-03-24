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Землетрясение в Иране – названо количество пострадавших
Землетрясение в Иране – названо количество пострадавших
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в провинции Северный Азербайджан 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T12:44+0400
2023-03-24T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Землетрясение произошло на северо-западе Ирана, в результате пострадали шесть человек, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на руководителя Общества Красного Полумесяца Ирана Пирхосейна Куливанда.Кроме того, на стенах нескольких домов появились трещины, для местных жителей предусмотрены пункты временного размещения, отметил он. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в пятницу на северо-западе Ирана, в провинции Западный Азербайджан, недалеко от границы с Турцией. Подземные толчки зафиксированы в 03:17 по времени UTC (07:17 по тбилисскому времени) в 17 километрах к югу от города Хой в провинции Западный Азербайджан в Иране. Очаг стихии залегал на глубине 43 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, иран, землетрясение
Землетрясение в Иране – названо количество пострадавших
12:44 24.03.2023 (обновлено: 13:02 24.03.2023)
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в провинции Северный Азербайджан
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik.
Землетрясение произошло на северо-западе Ирана, в результате пострадали шесть человек, сообщает Sputnik Азербайджан
со ссылкой на руководителя Общества Красного Полумесяца Ирана Пирхосейна Куливанда.
"На данный момент (в результате землетрясения) разрушен деревенский дом в городе Сальмас, шесть человек получили ранения, они доставлены в больницу", – сказал Куливанд.
Кроме того, на стенах нескольких домов появились трещины, для местных жителей предусмотрены пункты временного размещения, отметил он.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в пятницу на северо-западе Ирана, в провинции Западный Азербайджан, недалеко от границы с Турцией. Подземные толчки зафиксированы в 03:17 по времени UTC (07:17 по тбилисскому времени) в 17 километрах к югу от города Хой в провинции Западный Азербайджан в Иране. Очаг стихии залегал на глубине 43 км.