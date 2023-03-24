https://sputnik-georgia.ru/20230324/patsientam-s-redkim-vrozhdennym-zabolevaniem-pomozhet-mezhvedomstvennaya-gruppa---minzdrav-276070331.html

Пациентам с редким врожденным заболеванием поможет межведомственная группа – Минздрав

Пациентам с редким врожденным заболеванием поможет межведомственная группа – Минздрав

В Минздраве заявили, что ведомство активно работает над развитием и расширением лечебных программ для редких заболеваний 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T11:28+0400

2023-03-24T11:28+0400

2023-03-24T11:36+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Межведомственная группа, которая займется вопросами пациентов с редким врожденным заболеванием, ахондроплазией, создана в Грузии, сообщила заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния. Ахондроплазия – это врожденное заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа. Причиной развития патологии является генетическая мутация. Часть плодов гибнет внутриутробно. При рождении нарушения заметны с первых дней жизни: головка младенца увеличена, конечности укорочены. Межведомственная группа, в которую вошли представители Минздрава, парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты, аппарата народного защитника Грузии, также медики и эксперты, будет обязана сформировать стратегию по лечению этого редкого заболевания в Грузии. "Просим лечения для наших детей" – родители вышли на акцию в Тбилиси>>В Минздраве прошла первая рабочая встреча группы, на которой обсудили лечебную стратегию, а также международные рекомендации по использованию медикамента "Воксзого" – первого и единственного лекарства в мире, созданного для лечения этого заболевания. Ранее родители детей с ахондроплазией уже несколько раз проводили акции около здания Минздрава с требованием профинансировать новейший медикамент. Однако в ведомстве заявили, что "Воксзого" к этому времени проходит этап внедрения и пока ничего не известно о результатах длительного применения и возможных осложнениях. "Обязательно нужен детальный анализ положения в мире, обязательно нужна мультипрофильная рабочая группа, в которую войдут разные специалисты, чтобы принять решение, по какому пути должна идти страна. Каким должен быть метод лечения, который предложат этим детям", – заявил педиатр, профессор Иване Чхаидзе. По словам членов межведомственной группы, любое решение, в том числе подбор препарата, должно произойти с учетом безопасности, эффективности и соблюдения биоэтики. На встрече присутствовали замминистра здравоохранения Тамар Габуния, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Заза Ломинадзе, педиатр и профессор Иване Чхаидзе, председатель Национального совета биоэтики, профессор Гиви Джавашвили, представитель аппарата народного защитники Давид Тутберидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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