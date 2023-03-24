https://sputnik-georgia.ru/20230324/premer-armenii-obsudil-s-gruzinskim-poslom-perspektivy-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-276086456.html

Премьер Армении обсудил с грузинским послом перспективы экономического сотрудничества

Премьер Армении обсудил с грузинским послом перспективы экономического сотрудничества

Георгий Шарвашидзе, в прошлом ректор Тбилисского госуниверситета, был назначен послом Грузии в Армении в конце января 2023 года 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T18:22+0400

2023-03-24T18:22+0400

2023-03-24T18:22+0400

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никол пашинян

ереван

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с новым послом Грузии в республике Георгием Шарвашидзе и обсудил двустороннее сотрудничество между двумя странами, сообщает Sputnik Армения. Глава армянского правительства выразил уверенность, что посол Грузии в Армении будет стимулировать дальнейшее развитие армяно-грузинских отношений.Пашинян отметил значимость расширения экономических связей и инициатив между Грузией и Армений, которые направлены на полноценную реализацию имеющегося потенциала. При этом премьер выразил удовлетворение по поводу сотрудничества двух стран. Грузинский посол заверил главу правительства, что в ходе своей миссии приложит максимум усилий для еще большего сближения Еревана и Тбилиси.Армянский патриарх и посол Грузии обсудили связи между народами и ситуацию в регионе>>В ходе встречи стороны подчеркнули важность активных деловых контактов, взаимных визитов и участия представителей бизнес-кругов в инвестиционных проектах.Собеседники также констатировали важность стабильности и мира в регионе.Георгий Шарвашидзе был назначен послом Грузии в Армении в конце января 2023 года. До этого он был ректором Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили.До Шарвашидзе послом Грузии в Армении был Георгий Саганелидзе, который возглавлял дипмиссию в 2016-2021 годы. После этого временным поверенным Грузии в Армении был Ираклий Кванчахадзе.С момента назначения Шарвашидзе успел встретиться c президентом Армении, Католикос-Патриархом и Генеральным прокурором. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, армения, георгий шарвашидзе, никол пашинян, ереван, тбилиси