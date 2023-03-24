https://sputnik-georgia.ru/20230324/prezident-gruzii-naselenie-ne-poymet-vtorogo-otkaza-v-statuse-kandidata-v-es-276090815.html

Президент Грузии: население не поймет второго отказа в статусе кандидата в ЕС

Президент Грузии: население не поймет второго отказа в статусе кандидата в ЕС

Германия хочет видеть Грузию и ее население в Евросоюзе, заявила глава МИД 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T19:45+0400

2023-03-24T19:45+0400

2023-03-24T19:57+0400

грузия

новости

политика

германия

саломе зурабишвили

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/18/276090657_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_fdcb7c979f022a63b41339f50ec78a2b.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Население Грузии не поймет второго отказа относительно статуса кандидата в Евросоюз и в такой сложной ситуации будет считать себя брошенным Европой, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Встреча состоялась в рамках визита главы МИД Германии в Грузию. По информации пресс-службы администрации президента, на встрече Зурабишвили с первым дипломатом Германии были рассмотрены вопросы, связанные с процессом евроинтеграции Грузии. Президент подчеркнула важность визита министра иностранных дел страны-партнера Грузии как выражение неизменной поддержки Германией независимости Грузии и европейской интеграции. Со своей стороны, Аналена Бурбок отметила, что она здесь, потому что хочет видеть Грузию и ее население в Евросоюзе. "Вот почему я здесь, и это то, что поддерживает мое правительство. Грузии нужно продолжить реформы, чтобы получить статус кандидата", – заявила Бербок. "Я приехала с конкретным посланием" – глава МИД Германии выступила с заявлением в Тбилиси >>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, германия, саломе зурабишвили , еврокомиссия