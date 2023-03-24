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Президент Грузии: население не поймет второго отказа в статусе кандидата в ЕС
Президент Грузии: население не поймет второго отказа в статусе кандидата в ЕС
Германия хочет видеть Грузию и ее население в Евросоюзе, заявила глава МИД 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T19:45+0400
2023-03-24T19:45+0400
2023-03-24T19:57+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Население Грузии не поймет второго отказа относительно статуса кандидата в Евросоюз и в такой сложной ситуации будет считать себя брошенным Европой, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Встреча состоялась в рамках визита главы МИД Германии в Грузию. По информации пресс-службы администрации президента, на встрече Зурабишвили с первым дипломатом Германии были рассмотрены вопросы, связанные с процессом евроинтеграции Грузии. Президент подчеркнула важность визита министра иностранных дел страны-партнера Грузии как выражение неизменной поддержки Германией независимости Грузии и европейской интеграции. Со своей стороны, Аналена Бурбок отметила, что она здесь, потому что хочет видеть Грузию и ее население в Евросоюзе. "Вот почему я здесь, и это то, что поддерживает мое правительство. Грузии нужно продолжить реформы, чтобы получить статус кандидата", – заявила Бербок. "Я приехала с конкретным посланием" – глава МИД Германии выступила с заявлением в Тбилиси >>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, германия, саломе зурабишвили , еврокомиссия
грузия, новости, политика, германия, саломе зурабишвили , еврокомиссия
Президент Грузии: население не поймет второго отказа в статусе кандидата в ЕС
19:45 24.03.2023 (обновлено: 19:57 24.03.2023)
Германия хочет видеть Грузию и ее население в Евросоюзе, заявила глава МИД
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Население Грузии не поймет второго отказа относительно статуса кандидата в Евросоюз и в такой сложной ситуации будет считать себя брошенным Европой, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
Встреча состоялась в рамках визита главы МИД Германии в Грузию. По информации пресс-службы администрации президента, на встрече Зурабишвили с первым дипломатом Германии были рассмотрены вопросы, связанные с процессом евроинтеграции Грузии.
Президент подчеркнула важность визита министра иностранных дел страны-партнера Грузии как выражение неизменной поддержки Германией независимости Грузии и европейской интеграции.
"Во время моего последнего визита в США у меня состоялся телефонный разговор с президентом Германии, который подтвердил мне непоколебимую поддержку Грузии, и ваше присутствие здесь яркое тому подтверждение", — обратилась Зурабишвили к гостье.
Со своей стороны, Аналена Бурбок отметила, что она здесь, потому что хочет видеть Грузию и ее население в Евросоюзе.
"Вот почему я здесь, и это то, что поддерживает мое правительство. Грузии нужно продолжить реформы, чтобы получить статус кандидата", – заявила Бербок.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.