https://sputnik-georgia.ru/20230324/prezident-gruzii-ya-ne-obschayus-s-premer-ministrom-strany-276094358.html

Президент Грузии: я не общаюсь с премьер-министром страны

Президент Грузии: я не общаюсь с премьер-министром страны

На мероприятиях он вежливо встречает меня, но необходимы отношения другого типа, чтобы рассмотреть вопросы и дать ответы, заявила президент 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T23:21+0400

2023-03-24T23:21+0400

2023-03-25T00:12+0400

грузия

новости

политика

саломе зурабишвили

ираклий гарибашвили

бидзина иванишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/10/270481220_109:441:2966:2048_1920x0_80_0_0_b8e677dfa045a5d438ef9b755403e73d.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что у нее нормальные отношения со всеми членами правительства, кроме премьер-министра Ираклия Гарибашвили."У меня нормальная коммуникация со всеми министрами, кроме одного. Это премьер-министр", – сказала Зурабишвили в интервью телеканалу "ТВ Пирвели". При этом она отметила, что хотела бы встретиться с Гарибашвили. По ее словам, президенту и премьер-министру есть что обсуждать. "На мероприятиях он вежливо встречает меня, но необходимы отношения другого типа, чтобы рассмотреть вопросы и дать ответы. Необходима возможность обмениваться аргументами, почему принято то или иное решение, какие аргументы у президента", – сказала Зурабишвили. Может, у президента и нет рычагов, но ее аргументы тоже надо выслушать, добавила она.Президент Грузии раскритиковала выступление премьера в парламенте >>По ее словам, она также хочет встретиться с основателем правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили, чтобы лично узнать его позицию касательно его возможного участия в грузинской политике. "Статус Иванишвили очень непонятен с тех пор, как он официально ушел из власти. За рубежом возникает вопрос, и, кажется, в обществе есть ощущение или вопрос, где принимаются главные решения", – сказала Зурабишвили. При этом на вопрос журналиста, является ли Иванишвили олигархом, президент дала положительный ответ. "Да, олигарх, но в том понимании, что у него есть деньги, влияние на СМИ и политику... Но проблема олигархии больше, чем Иванишвили, и проблема Иванишвили больше, чем олигархия. Проблема – непрозрачность этой политической системы", – отметила Зурабишвили. Несмотря на то, что Иванишвили еще в январе 2021 года заявил об уходе из политики, оппозиционеры настаивают на том, что он продолжает управлять страной из-за кулис. Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера в процесс управления страной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили