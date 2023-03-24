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Президент Грузии: я не общаюсь с премьер-министром страны
Президент Грузии: я не общаюсь с премьер-министром страны
На мероприятиях он вежливо встречает меня, но необходимы отношения другого типа, чтобы рассмотреть вопросы и дать ответы, заявила президент 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T23:21+0400
2023-03-24T23:21+0400
2023-03-25T00:12+0400
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что у нее нормальные отношения со всеми членами правительства, кроме премьер-министра Ираклия Гарибашвили."У меня нормальная коммуникация со всеми министрами, кроме одного. Это премьер-министр", – сказала Зурабишвили в интервью телеканалу "ТВ Пирвели". При этом она отметила, что хотела бы встретиться с Гарибашвили. По ее словам, президенту и премьер-министру есть что обсуждать. "На мероприятиях он вежливо встречает меня, но необходимы отношения другого типа, чтобы рассмотреть вопросы и дать ответы. Необходима возможность обмениваться аргументами, почему принято то или иное решение, какие аргументы у президента", – сказала Зурабишвили. Может, у президента и нет рычагов, но ее аргументы тоже надо выслушать, добавила она.Президент Грузии раскритиковала выступление премьера в парламенте >>По ее словам, она также хочет встретиться с основателем правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили, чтобы лично узнать его позицию касательно его возможного участия в грузинской политике. "Статус Иванишвили очень непонятен с тех пор, как он официально ушел из власти. За рубежом возникает вопрос, и, кажется, в обществе есть ощущение или вопрос, где принимаются главные решения", – сказала Зурабишвили. При этом на вопрос журналиста, является ли Иванишвили олигархом, президент дала положительный ответ. "Да, олигарх, но в том понимании, что у него есть деньги, влияние на СМИ и политику... Но проблема олигархии больше, чем Иванишвили, и проблема Иванишвили больше, чем олигархия. Проблема – непрозрачность этой политической системы", – отметила Зурабишвили. Несмотря на то, что Иванишвили еще в январе 2021 года заявил об уходе из политики, оппозиционеры настаивают на том, что он продолжает управлять страной из-за кулис. Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера в процесс управления страной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили
Президент Грузии: я не общаюсь с премьер-министром страны
23:21 24.03.2023 (обновлено: 00:12 25.03.2023)
На мероприятиях он вежливо встречает меня, но необходимы отношения другого типа, чтобы рассмотреть вопросы и дать ответы, заявила президент
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что у нее нормальные отношения со всеми членами правительства, кроме премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
"У меня нормальная коммуникация со всеми министрами, кроме одного. Это премьер-министр", – сказала Зурабишвили в интервью телеканалу "ТВ Пирвели".
При этом она отметила, что хотела бы встретиться с Гарибашвили.
"Невозможно уравновешенное, нормальное функционирование институтов без коммуникации. Демократия – это, с одной стороны, воля народа и избирателей, а с другой – уважение институтов и по возможности нормальные отношения, чтобы все работало на пользу страны", – сказала Зурабишвили.
По ее словам, президенту и премьер-министру есть что обсуждать.
"На мероприятиях он вежливо встречает меня, но необходимы отношения другого типа, чтобы рассмотреть вопросы и дать ответы. Необходима возможность обмениваться аргументами, почему принято то или иное решение, какие аргументы у президента", – сказала Зурабишвили.
Может, у президента и нет рычагов, но ее аргументы тоже надо выслушать, добавила она.
По ее словам, она также хочет встретиться с основателем правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили, чтобы лично узнать его позицию касательно его возможного участия в грузинской политике.
"Статус Иванишвили очень непонятен с тех пор, как он официально ушел из власти. За рубежом возникает вопрос, и, кажется, в обществе есть ощущение или вопрос, где принимаются главные решения", – сказала Зурабишвили.
При этом на вопрос журналиста, является ли Иванишвили олигархом, президент дала положительный ответ.
"Да, олигарх, но в том понимании, что у него есть деньги, влияние на СМИ и политику... Но проблема олигархии больше, чем Иванишвили, и проблема Иванишвили больше, чем олигархия. Проблема – непрозрачность этой политической системы", – отметила Зурабишвили.
Несмотря на то, что Иванишвили еще в январе 2021 года заявил об уходе из политики, оппозиционеры настаивают на том, что он продолжает управлять страной из-за кулис.
Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера в процесс управления страной.