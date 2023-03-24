https://sputnik-georgia.ru/20230324/sbornaya-gruzii-po-regbi-uluchshila-pozitsiyu-v-mirovom-reytinge-276063480.html

Сборная Грузии по регби улучшила позицию в мировом рейтинге

Сборная Грузии по регби улучшила позицию в мировом рейтинге

Сборная Грузии по регби расположилась в рейтинге между Японией (77,39) и Самоа (76,03) 24.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. World Rugby опубликовал обновленный рейтинг, согласно которому Грузия поднялась на одну ступень и занимает 11 позицию с 76,23 балла.Сборная Грузии по регби расположилась в рейтинге между Японией (77,39) и Самоа (76,03).Грузинские регбисты 19 марта в 15 раз завоевали титул чемпиона Европы, обыграв в финале Португальцев со счетом 38:11, что позволило подняться в рейтинге.Пятнадцатикратные! – о том, как сборная Грузии по регби выиграла чемпионат Европы >>В первую пятерку рейтинга вошли: Ирландия (91,82), Франция (90,47), Новая Зеландия (88,98), Южная Африка (88,97) и Шотландия (82,77).Что касается соперников сборной Грузии по группе на чемпионате мира, то Австралия занимает 7 место, Уэльс – 9, Фиджи – 13, Португалия – 16. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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