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Пятнадцатикратные! – о том, как сборная Грузии по регби выиграла чемпионат Европы

Пятнадцатикратные! – о том, как сборная Грузии по регби выиграла чемпионат Европы

Грузинские "Лелос" в шестой раз подряд стали победителями турнира, проводимого Rugby Europe, одолев в "Большом" финале сборную Португалии со счетом 38:11 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T22:51+0400

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Rugby Europe: дилетанты или марионетки? Это был первый финал в истории ЧЕ. Со дня основания, в 2000-2022 гг., турнир проводился по апробированной и привычной для Северного полушария системе. Традиционно шесть команд проводили однокруговой турнир, где каждый встречался с каждым, хозяин поля в конкретных дуэлях ежегодно чередовался, а чемпион определялся по сумме очков, набранных командами. Этот формат по сей день в силе в Кубке Шести Наций – главном континентальном турнире национальных сборных. Однако разница с соревнованием второго уровня на самом деле существенная: аутсайдер последнего покидал высший эшелон, и его место в следующем году занимал победитель следующего уровня – турнира "Трофи". Ну а КШН неизменен в составе участников как раз с указанного 2000 года, когда к нему прицепили сборную Италии. Это закрытый клуб, попасть в который сборной Грузии не представляется возможным. Пусть даже грузины за прошлый год сумели уделать сразу двоих из т. н. элиты. Напомню: "Лелос" прошлым летом в Батуми победили сборную Италии, а осенью, на легендарном кардиффском "Миллениуме", уложили на лопатки и сборную Уэльса! Сборная Грузии по регби стала в 15-й раз чемпионом Европы >>Казалось бы, лед должен был тронуться, однако эти эпические подвиги сборной Грузии вызвали совершенно неожиданную реакцию. Традиционно не слишком мудрые головы Rugby Europe занялись переделом существующей системы в пользу стран, или как принято в регби – наций, находящихся уровнем ниже Грузии. Странно, но успехи "Лелос" поощряют их "конкурентов", которые вот уже 6 лет и 29 матчей тщетно пытаются добиться победы над явно переросшими их грузинами. Короче говоря, к оставшейся после отторжения России пятерке были добавлены 3 малорегбийные нации – немцы, бельгийцы и поляки, которые в итоге и заняли три последних места в ЧЕ-2023. Полученные 8 команд поделили пополам, обязали сыграть однокруговой турнир, а двое сильнейших в обеих подгруппах выходили в полуфинал. Сенсаций по ходу турнира не происходило, Грузия просто никак не могла проиграть немцам, нидерландцам и обновленным испанцам, которые по небрежности второй раз подряд лишились путевки на Кубок мира и решили строить новую команду. В результате "Лелос" по сумме трех матчей "наклепали" 24 попытки, пропустив лишь 3. Но самое интересное произошло еще до матча Испания-Грузия. Местом проведения финалов (чемпионского и за все оставшиеся места) был объявлен испанский город Бадахос, который находится в нескольких километрах от Португалии. Может показаться, что автор увлекся теорией заговора, однако возможный скепсис был безжалостно развеян одним из вице-президентов Rugby Europe, заявившим прямым текстом, что все "реформы" предприняты с целью разнообразить итоги турнира – то есть нам, мол, надоело ежегодно "чествовать" грузин. Иначе это "выступление" понять просто невозможно... Все понятно: кто-то дергает за невидимые ниточки, иначе зачем делать такие глупости, причем шитые белыми нитками? Очень печально, что хулиганской игрой настоящих джентльменов заправляют подобные лица. Несмотря на критику со всех сторон, менеджмент международного регби продолжает деградировать... В Бадахосе: "Сакартвелос гаумар – джос!" Грузия в полуфинале расправилась с Румынией, Португалия – с Испанией, поэтому за чемпионский титул бороться предстояло "Лелос" и почти хозяевам поля, португальским "Волкам". Бадахос и нынешняя автономия Эстремадура несколько веков были то в составе Испании, то Португалии, то опять Испании и так далее. В общем, португальцы не чувствовали себя гостями в этом древнем городе. Однако, справедливости ради следует отметить, что несмотря на численный перевес португальцев на трибунах, собравшиеся со всех Пиреней, грузины шумели ничуть не меньше оппонентов. То и дело в эфир просачивались традиционные возгласы "Сакартвелос гаумар – джос!". Игра началась очень неудачно для "Лелос" – первая же атака "Волков" завершилась прорывом грузинской обороны и весьма ловкой попыткой. Без реализации – 0:5. Шла 6-я минута, однако уже на 15-ой впереди были грузины, и это лидерство они удержали до финиша. Ака Табуцадзе, как обычно, улетел от преследователей, Тедо Абжандадзе реализовал – 7:5. Через 10 минут Табуцадзе удрал от всех еще раз – 12:5, поскольку Тедо промахнулся с подставки. Сразу после этого капитан Мераб Шарикадзе неловко захватил соперника, за что был удален на 10 минут. Именно за этот промежуток времени сборная Португалии получила две возможности пробития по воротам. Снайпер-фулбэк Симау Бенту был безупречен, и отставание "портов" стало минимальным – 12:11. Избиение младенца Через минуту тайм закончился, а то, что происходило во втором, было похоже скорее на избиение младенца, но никак не на финал респектабельного турнира. Вторые 40 минут Грузия выиграла со счетом 26:0, что в конечном итоге аккумулировалось в 38:11! Шалва Мамукашвили, Гурам Папидзе, Демур Тапладзе и Гиорги Чкоидзе занесли четыре добротные попытки, на любой вкус! Третью по счету реализацию Абжандадзе опять испортил, однако попал с четвертого раза, ну а потом без промаха бил уже Лука Маткава. Лучшим игроком матча был назван вице-капитан сборной Бека Горгадзе, который действительно был неудержим с мячом и исключительно надежен без него. Важные и почетные цифры - Сборная Грузии в 15-й раз стала победителем ЧЕ; - "Лелос" в 118-ом матче одержали 100-ю победу в рамках чемпионата; - После марта 2017 года сборная Грузии провела 29 матчей, 28 из которых выиграла и один завершила вничью; - Вингер Сандро Тодуа стал 13-кратным победителем данного турнира. Это абсолютный рекорд; - Второй вингер Ака Табуцадзе довел личный счет до 27 попыток в регбийке сборной – это повторение рекорда легендарного Мамуки Горгодзе, однако величайшему игроку в истории независимой Грузии для этого понадобилось порядка 8 десятков матчей, а 26-летний Ака уместился в 28! Абсолютный рекорд неизбежен! Цель – сенсация Таким образом, регбийная сборная Грузии завершила зимнюю часть сезона очередным триумфом. Впереди лето, которое рассматривается как подготовительный период к Кубку мира во Франции, который состоится в сентябре-октябре. В период "летних тестов" "Лелос" примут сборную Румынии, затем – сборную США, а завершится подготовка крайне важной гостевой встречей со сборной Шотландии, серьезно прогрессирующей в последнее время. А на самом Кубке мира соперниками "Лелос" будут те же португальцы, фиджийцы, валлийцы и австралийцы. Президент Союза регби Грузии уже неоднократно заявлял, что цель сборной страны – создать главную сенсацию турнира. Мы ждем...

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