https://sputnik-georgia.ru/20230324/uspekhi-gosprogrammy-po-lecheniyu-tuberkuleza-v-gruzii--dannye-minzdrava-276083468.html

Успехи госпрограммы по лечению туберкулеза в Грузии – данные Минздрава

Успехи госпрограммы по лечению туберкулеза в Грузии – данные Минздрава

С 2016 года Грузия больше не входит в число стран с высоким показателем случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T17:22+0400

2023-03-24T17:22+0400

2023-03-24T17:22+0400

новости

грузия

минздрав

всемирный день борьбы с туберкулезом

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Бесплатно излечились от туберкулеза в 2022 году около 37,5 тысячи граждан Грузии, сообщили в пресс-службе в министерстве здравоохранения. В Грузии осуществляется "Государственная программа управления туберкулезом". Ее главные цели – эффективная и качественная диагностика и лечение туберкулеза, снижение заболеваемости, смертности и распространения инфекции.В 2022 году в рамках госпрограмм амбулаторные сервисы получили более 36,2 тысячи человек, а стационарные – около 1,3 тысячи пациентов, из них 97 понадобилось хирургическое вмешательство. Благодаря госпрограмме в Грузии в течение последних десяти лет фиксируется тенденция значительного снижения заболеваемости всеми формами туберкулеза – в среднем 6,6% в год. Опасен ли кашель после вируса и как его лечить? Cоветы инфекциониста из Грузии>>По последним данным, в стране показатель успешного лечения пациентов с сенситивным туберкулезом достиг 85%, а туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью – 75%. Показатель новых случаев туберкулеза снизился на 65%, со 112 до 40 на сто тысяч населения. Туберкулез в 2021 году был выявлен у 1 646 человек, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Значительное снижение количества случаев туберкулеза в 2020-2021 годах специалисты связывают с пандемией коронавируса и снижением числа контактов между людьми из-за ковид-ограничений. Госпрограмма управления туберкулезомС 2016 года Грузия больше не входит в число стран с высоким показателем случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, однако страна продолжает активно бороться с этой формой заболевания.В рамках госпрограммы доступна быстрая и эффективная диагностика заболевания, амбулаторное и стационарное лечение, в том числе хирургическое. Кроме того, для всех пациентов доступны соответствующие медикаменты новейшего поколения. В ВОЗ предупредили о риске новой пандемии из-за птичьего гриппа>>Лечение полностью финансируется государством, пациентам не приходится ничего доплачивать. Бюджет программы в этом году составляет 17,2 миллиона лари (более 6,5 миллиона долларов).Пользоваться госпрограммой могут граждане Грузии, также лица, проживающие в стране на постоянной основе, но не имеющие гражданства. Получить бесплатно лекарства могут и те лица, которые имеют разрешение на временное проживание, в том числе студенты. Программой могут пользоваться и лица, находящиеся в пенитенциарных учреждениях. Что такое туберкулез?Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. По данным ВОЗ, каждый год от этой предотвратимой и излечимой болезни заболевают 9 миллионов человек и умирают 1,9 миллиона. Завершение эпидемии туберкулеза к 2030 году является целью ООН. Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта — в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины. Этот день был учрежден в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, минздрав, всемирный день борьбы с туберкулезом