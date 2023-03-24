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https://sputnik-georgia.ru/20230324/vlasti-gruzii-rabotayut-nad-snizheniem-tsen-na-toplivo-276093617.html
Власти Грузии работают над снижением цен на топливо
Власти Грузии работают над снижением цен на топливо
Диалог с импортерами топлива продолжается, и мы сделаем все, чтобы еще больше снизить цены на топливо, заявил премьер 24.03.2023, Sputnik Грузия
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новости
экономика
ираклий гарибашвили
леван давиташвили
цены на топливо
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Благодаря переговорам с импортерами, цены на топливо в Грузии снизились и продолжат снижаться, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте 2022 года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,5 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (1,6 доллара). По его словам, на сегодняшний день правительству удалось добиться того, что на небрендированных автозаправочных станциях цена на бензин составляет менее 2 лари за литр. По его словам, также правительство Грузии работает и над снижением цен на продукты. "Сегодня уже на 20-30% снизились цены на основные продукты, и также они снизятся, по нашим предположениям, в следующие месяцы", – сказал Гарибашвили. Продолжит ли снижаться стоимость бензина в Грузии? &gt;&gt;В начале года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил правительству выяснить, почему наценка на продукты питания, в том числе первой необходимости, достигает 70-80%, а то и 100%, и принять меры. Для этого правительство начало работу над проектом нового закона и работу с импортерами продукции. По словам министра экономики Левана Давиташвили, работа с бизнесом принесла результаты – цены на продукты снизились в сетевых магазинах в рамках акций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, цены на топливо
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, цены на топливо

Власти Грузии работают над снижением цен на топливо

22:09 24.03.2023 (обновлено: 22:44 24.03.2023)
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 24.03.2023
© Сourtesy of Georgian Government
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Диалог с импортерами топлива продолжается, и мы сделаем все, чтобы еще больше снизить цены на топливо, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Благодаря переговорам с импортерами, цены на топливо в Грузии снизились и продолжат снижаться, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте 2022 года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,5 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (1,6 доллара).

"Диалог с импортерами топлива продолжается, и мы сделаем все, чтобы еще больше снизить цены на топливо, в том числе и на дизельное топливо", – сказал Гарибашвили.

По его словам, на сегодняшний день правительству удалось добиться того, что на небрендированных автозаправочных станциях цена на бензин составляет менее 2 лари за литр.
По его словам, также правительство Грузии работает и над снижением цен на продукты.
"Сегодня уже на 20-30% снизились цены на основные продукты, и также они снизятся, по нашим предположениям, в следующие месяцы", – сказал Гарибашвили.
Продолжит ли снижаться стоимость бензина в Грузии? >>
В начале года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил правительству выяснить, почему наценка на продукты питания, в том числе первой необходимости, достигает 70-80%, а то и 100%, и принять меры.
Для этого правительство начало работу над проектом нового закона и работу с импортерами продукции. По словам министра экономики Левана Давиташвили, работа с бизнесом принесла результаты – цены на продукты снизились в сетевых магазинах в рамках акций.
© SputnikИзменение цен на топливо в Грузии, январь 2023 года
Изменение цен на топливо в Грузии, январь 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 24.03.2023
Изменение цен на топливо в Грузии, январь 2023 года
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