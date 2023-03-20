https://sputnik-georgia.ru/20230320/prodolzhit-li-snizhatsya-stoimost-benzina-v-gruzii-275943297.html
Продолжит ли снижаться стоимость бензина в Грузии?
Продолжит ли снижаться стоимость бензина в Грузии?
Учитывая текущую ситуацию, стоит ожидать снижение цен в ближайший период, заявил глава антимонопольной службы 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T16:32+0400
2023-03-20T16:32+0400
2023-03-20T16:50+0400
грузия
новости
экономика
ираклий леквинадзе
агентство конкуренции грузии
бензин
цены на топливо
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Тенденция снижения стоимости автомобильного топлива в Грузии продолжится с учетом сокращения мировых цен на нефтепродукты и укрепления национальной валюты, заявил руководитель Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе. Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте 2022 года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,5 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (1,6 доллара). Сегодня самый востребованный бензин-регуляр АИ-92 стоит в среднем 2 лари. По словам главы Агентства, учитывая текущую ситуацию, стоит ожидать снижение цен и в последующий период. "Наверно, ориентировочная цена будет в районе 2 лари на бензин-регуляр, и важно, что наряду с бензином тенденция удешевления развивалась на дизельное топливо", – сказал Леквинадзе. Леквинадзе особенно выделил февраль, когда по всем видам топлива зафиксировано снижение примерно на 30-40 тетри. По его словам, в марте процесс снижения продолжился. Сегодня есть малые сети, где цена на самый востребованный бензин-регуляр ниже отметки 2 лари. Премьер недоволен завышенными ценами на топливо в Грузии >>По информации Леквинадзе, цены на брендированные и сетевые АЗС весьма разнообразны, в диапазоне от 2,10 до 2,50 лари за литр, однако с учетом скидок, которыми могут пользоваться жители страны, в конченом счете стоимость топлива получается ниже 5-15 тетри от цены, указанной на табло. Мониторинг рынка Причинами высоких цен на топливо в Грузии премьер Ираклий Гарибашвили начал интересоваться с мая 2022 года. Разобраться в вопросе было поручено экономическому совету правительства, а обзор рынка лег на плечи Агентства конкуренции, которое предоставит окончательный отчет о состоянии на рынке топлива в стране. Агентство конкуренции начало исследовать деятельность пяти крупных реализаторов топлива в стране после мониторинга рынка за семь месяцев 2022 года. По его результатам, несмотря на снижение цен на нефть на мировых рынках и укрепление национальной валюты, стоимость топлива в Грузии оставалась высокой. Исследование рынка топлива в Грузии подходит к концу – Агентство конкуренции >>После этого Агентство перешло с мониторинга на исследование рынка, чтобы выяснить, насколько честными были действия компаний по продаже топлива за 7 месяцев прошлого года и не было ли это связано с ценой, сформированной в результате каких-либо нерыночных сил. Как ранее заявил премьер, в Грузии импортеры нефтепродуктов работают с высокой прибылью, разница между себестоимостью автомобильного топлива и ее ценой в автозаправочных станциях составляет от 0,80-1 лари за литр, что неприемлемо и требует изучения. Россия поставляет в Грузию самое дешевое топливо, но цены не снижаются - кто виноват? >>>В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую. На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,69-2,14 лари за литр, регуляр – 2,35-2,24 лари за литр, супер – 3,56-3,39 лари за литр, евро дизель – 3,55-2,99 за литр, дизель – 3,45-2,69 лари за литр. Курс лари к доллару – 2,58 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, ираклий леквинадзе, агентство конкуренции грузии, бензин, цены на топливо
грузия, новости, экономика, ираклий леквинадзе, агентство конкуренции грузии, бензин, цены на топливо
Продолжит ли снижаться стоимость бензина в Грузии?
16:32 20.03.2023 (обновлено: 16:50 20.03.2023)
Учитывая текущую ситуацию, стоит ожидать снижение цен в ближайший период, заявил глава антимонопольной службы
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Тенденция снижения стоимости автомобильного топлива в Грузии продолжится с учетом сокращения мировых цен на нефтепродукты и укрепления национальной валюты, заявил руководитель Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе.
Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте 2022 года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,5 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (1,6 доллара). Сегодня самый востребованный бензин-регуляр АИ-92 стоит в среднем 2 лари.
"Процесс снижения цен продолжается, и в марте-апреле мы ожидаем дальнейшей корректировки цен. С одной стороны, основание так говорить нам дает то, что курс укрепился, и мы видим, что он ниже 2,6 GEL/$1", – заявил Леквинадзе в эфире телеканала "Рустави 2".
По словам главы Агентства, учитывая текущую ситуацию, стоит ожидать снижение цен и в последующий период.
"Наверно, ориентировочная цена будет в районе 2 лари на бензин-регуляр, и важно, что наряду с бензином тенденция удешевления развивалась на дизельное топливо", – сказал Леквинадзе.
Леквинадзе особенно выделил февраль, когда по всем видам топлива зафиксировано снижение примерно на 30-40 тетри. По его словам, в марте процесс снижения продолжился. Сегодня есть малые сети, где цена на самый востребованный бензин-регуляр ниже отметки 2 лари.
По информации Леквинадзе, цены на брендированные и сетевые АЗС весьма разнообразны, в диапазоне от 2,10 до 2,50 лари за литр, однако с учетом скидок, которыми могут пользоваться жители страны, в конченом счете стоимость топлива получается ниже 5-15 тетри от цены, указанной на табло.
Мониторинг рынка
Причинами высоких цен на топливо в Грузии премьер Ираклий Гарибашвили начал интересоваться с мая 2022 года. Разобраться в вопросе было поручено экономическому совету правительства, а обзор рынка лег на плечи Агентства конкуренции, которое предоставит окончательный отчет о состоянии на рынке топлива в стране.
Агентство конкуренции начало исследовать деятельность пяти крупных реализаторов топлива в стране после мониторинга рынка за семь месяцев 2022 года. По его результатам, несмотря на снижение цен на нефть на мировых рынках и укрепление национальной валюты, стоимость топлива в Грузии оставалась высокой.
После этого Агентство перешло с мониторинга на исследование рынка, чтобы выяснить, насколько честными были действия компаний по продаже топлива за 7 месяцев прошлого года и не было ли это связано с ценой, сформированной в результате каких-либо нерыночных сил.
Как ранее заявил премьер, в Грузии импортеры нефтепродуктов работают с высокой прибылью, разница между себестоимостью автомобильного топлива и ее ценой в автозаправочных станциях составляет от 0,80-1 лари за литр, что неприемлемо и требует изучения.
В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.
На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,69-2,14 лари за литр, регуляр – 2,35-2,24 лари за литр, супер – 3,56-3,39 лари за литр, евро дизель – 3,55-2,99 за литр, дизель – 3,45-2,69 лари за литр. Курс лари к доллару – 2,58 GEL/$1.