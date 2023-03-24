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Вспышка ветрянки – в Минздраве рассказали о ситуации в Грузии
Вспышка ветрянки – в Минздраве рассказали о ситуации в Грузии
Ветрянка у детей протекает легче, чем у взрослых 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T13:00+0400
2023-03-24T13:00+0400
2023-03-24T13:19+0400
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Ситуация, связанная с распространением ветрянки в Грузии, стабилизировалась, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, сообщает "Аджарское ТВ". С ноября 2022 года в Грузии началось непривычное увеличение случаев инфицирования ветрянкой, сообщила замминистра. Среди детей инфекционное заболевание протекает легче, чем среди взрослых. Особенное внимание следует уделять тем людям, у которых есть сопутствующие заболевания. "В целом, ветрянке характерна определенная годичная цикличность. Один год – низкий показатель, а последующий год может быть с очень высоким показателем. В ноябре прошлого года началось необычное увеличение случаев ветрянки. Был непривычный рост, было больше, чем в течение всего года, сейчас положение стабилизировалось", – заявила Габуния. Ритуал лечения заболеваний и пирожки – обновлен список культурного наследия Грузии>>Специалисты ожидают, что случаи сократятся еще больше. Что касается течения заболевания, то в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. "В случае ветрянки включенность врача необходима, поскольку может понадобиться антивирусное лечение. При этом, если у ребенка ветрянка, он не должен общаться с другими детьми. Главное, чтобы ребенок был спокоен, под наблюдением врача, в этом нет ничего опасного", – отметила Габуния. Ветряная оспа, которую также обычно называют "ветрянка", является острым и чрезвычайно заразным заболеванием. Это вызвано первичным инфицированием вирусом ветряной оспы (ВВО). Ветряная оспа возникает во всем мире и в отсутствие программы иммунизации поражает практически каждого человека до среднего возраста. ВВО передается воздушно-капельным путем или при прямом контакте с характерными поражениями инфицированного человека. Первые симптомы клинической ветряной оспы обычно появляются после инкубационного периода, длящегося 10–21 день, и включают лихорадку, недомогание и характерную зудящую сыпь. Ветряная оспа обычно самоограничивающаяся, и пузырьки постепенно покрываются корочкой, которая исчезает в течение 7–10 дней. Люди остаются заразными до тех пор, пока все поражения не покроются коркой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии
Вспышка ветрянки – в Минздраве рассказали о ситуации в Грузии
13:00 24.03.2023 (обновлено: 13:19 24.03.2023)
Ветрянка у детей протекает легче, чем у взрослых
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Ситуация, связанная с распространением ветрянки в Грузии, стабилизировалась, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, сообщает "Аджарское ТВ".
С ноября 2022 года в Грузии началось непривычное увеличение случаев инфицирования ветрянкой, сообщила замминистра. Среди детей инфекционное заболевание протекает легче, чем среди взрослых. Особенное внимание следует уделять тем людям, у которых есть сопутствующие заболевания.
"В целом, ветрянке характерна определенная годичная цикличность. Один год – низкий показатель, а последующий год может быть с очень высоким показателем. В ноябре прошлого года началось необычное увеличение случаев ветрянки. Был непривычный рост, было больше, чем в течение всего года, сейчас положение стабилизировалось", – заявила Габуния.
Специалисты ожидают, что случаи сократятся еще больше. Что касается течения заболевания, то в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.
"В случае ветрянки включенность врача необходима, поскольку может понадобиться антивирусное лечение. При этом, если у ребенка ветрянка, он не должен общаться с другими детьми. Главное, чтобы ребенок был спокоен, под наблюдением врача, в этом нет ничего опасного", – отметила Габуния.
Ветряная оспа, которую также обычно называют "ветрянка", является острым и чрезвычайно заразным заболеванием. Это вызвано первичным инфицированием вирусом ветряной оспы (ВВО). Ветряная оспа возникает во всем мире и в отсутствие программы иммунизации поражает практически каждого человека до среднего возраста.
ВВО передается воздушно-капельным путем или при прямом контакте с характерными поражениями инфицированного человека. Первые симптомы клинической ветряной оспы обычно появляются после инкубационного периода, длящегося 10–21 день, и включают лихорадку, недомогание и характерную зудящую сыпь.
Ветряная оспа обычно самоограничивающаяся, и пузырьки постепенно покрываются корочкой, которая исчезает в течение 7–10 дней. Люди остаются заразными до тех пор, пока все поражения не покроются коркой.