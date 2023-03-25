https://sputnik-georgia.ru/20230325/glava-mid-gruzii-interes-zapada-k-strane-vysokiy-iz-za-ee-potentsiala-276095865.html

Глава МИД Грузии: интерес Запада к стране высокий из-за ее потенциала

Глава МИД Грузии: интерес Запада к стране высокий из-за ее потенциала

Диппредставительства Грузии, аккредитованные за рубежом, ведут интенсивную работу по содействию полному использованию транзитных возможностей страны, заявил... 25.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-25T09:01+0400

2023-03-25T09:01+0400

2023-03-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Интерес Запада к Грузии увеличился в два раза из-за диверсификации транспортных путей и источников снабжения энергоресурсами Европы, заявил глава МИД страны Ираклий Дарчиашвили. Южный Кавказ и Грузия за последние годы стали предметом интереса многих стран как альтернативный коридор между Европой и Азией. В планах правительства страны превратить Грузию в международный хаб. По словам главы МИД , последние политические события в регионе значительно повысили важность обновления евразийских транспортных маршрутов и диверсификации транспортных коридоров. Как отметил Дарчиашвили, в этом контексте Грузия еще раз подтвердила свое надежное партнерство и способствовала безопасной, стабильной и своевременной перевозке возросшего грузопотока в полном соответствии с действующими в настоящее время международными санкциями. Вторым важным объектом запада министр назвал проект Черноморского подводного кабеля электропередачи, который, по его словам, придает Грузии новое европейское предназначение и значительно повышает роль страны в обеспечении энергоснабжения Европы. Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД >>"В результате реализации проекта Грузия становится не только надежной транзитной страной, но и экспортером производимой в стране возобновляемой энергии" – сказал Дарчиашвили. Электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Уже известно, что Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. ЕС решил поддержать инициированный несколько лет назад Грузией проект после того, как в Европе в связи с конфликтом на Украине появилась потребность в новых источниках энергии. Как заявил министр, его ведомство и диппредставительства Грузии, аккредитованные за рубежом, ведут интенсивную работу по содействию полному использованию транзитных возможностей страны, развитию и продвижению уже существующих и планируемых региональных транспортных коридоров, проходящих через Грузию, а также транспортно-инфраструктурных проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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