https://sputnik-georgia.ru/20230325/gruziya-planiruet-reshit-problemy-s-vodosnabzheniem-k-2025-godu-276101194.html

Грузия планирует решить проблемы с водоснабжением к 2025 году

Грузия планирует решить проблемы с водоснабжением к 2025 году

Причины проблем с подачей воды в регионах Грузии – устаревшие коммуникации и отсутствие необходимой инфраструктуры 25.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-25T17:41+0400

2023-03-25T17:41+0400

2023-03-25T17:41+0400

грузия

новости

ираклий карселадзе

оон

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Задача правительства Грузии – обеспечение бесперебойного водоснабжения во всех городах страны к 2025 году, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе на Конференции ООН по водным ресурсам. Проблема водоснабжения остро стоит в городах и селах регионов Грузии, где жители получают воду по графику. Главной причиной называются устаревшие коммуникации и отсутствие необходимой инфраструктуры.По словам министра, Грузия разработала специальную стратегию, цели которой полностью совпадают с целями устойчивого плана развития ООН, и Грузия намерена выполнить все взятые на себя обязательства. Систему водоснабжения будут развивать в Грузии>>В рамках конференции министр также провел двусторонние встречи и принял участие в панельной дискуссии на тему водообеспечения. Ираклий Карселадзе обратился к участникам панельной дискуссии и поделился информацией о прогрессе Грузии за последние годы относительно предпринятых шагов по обеспечению водоснабжения, а также рассказал о существующей практике управления новыми, современными очистительными сооружениями в регионах страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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