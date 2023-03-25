https://sputnik-georgia.ru/20230325/gruziya-planiruet-reshit-problemy-s-vodosnabzheniem-k-2025-godu-276101194.html
Грузия планирует решить проблемы с водоснабжением к 2025 году
Грузия планирует решить проблемы с водоснабжением к 2025 году
Причины проблем с подачей воды в регионах Грузии – устаревшие коммуникации и отсутствие необходимой инфраструктуры 25.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-25T17:41+0400
2023-03-25T17:41+0400
2023-03-25T17:41+0400
грузия
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ираклий карселадзе
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Задача правительства Грузии – обеспечение бесперебойного водоснабжения во всех городах страны к 2025 году, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе на Конференции ООН по водным ресурсам. Проблема водоснабжения остро стоит в городах и селах регионов Грузии, где жители получают воду по графику. Главной причиной называются устаревшие коммуникации и отсутствие необходимой инфраструктуры.По словам министра, Грузия разработала специальную стратегию, цели которой полностью совпадают с целями устойчивого плана развития ООН, и Грузия намерена выполнить все взятые на себя обязательства. Систему водоснабжения будут развивать в Грузии>>В рамках конференции министр также провел двусторонние встречи и принял участие в панельной дискуссии на тему водообеспечения. Ираклий Карселадзе обратился к участникам панельной дискуссии и поделился информацией о прогрессе Грузии за последние годы относительно предпринятых шагов по обеспечению водоснабжения, а также рассказал о существующей практике управления новыми, современными очистительными сооружениями в регионах страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий карселадзе, оон
грузия, новости, ираклий карселадзе, оон
Грузия планирует решить проблемы с водоснабжением к 2025 году
Причины проблем с подачей воды в регионах Грузии – устаревшие коммуникации и отсутствие необходимой инфраструктуры
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Задача правительства Грузии – обеспечение бесперебойного водоснабжения во всех городах страны к 2025 году, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе на Конференции ООН по водным ресурсам.
Проблема водоснабжения остро стоит в городах и селах регионов Грузии, где жители получают воду по графику. Главной причиной называются устаревшие коммуникации и отсутствие необходимой инфраструктуры.
"Задачей правительства Грузии является 24-часовое обеспечение водой всех городов Грузии к 2025 году, а к 2030 – обеспечение населения водоснабжением и системой канализации, соответствующими стандартам", – сказал Карселадзе.
По словам министра, Грузия разработала специальную стратегию, цели которой полностью совпадают с целями устойчивого плана развития ООН, и Грузия намерена выполнить все взятые на себя обязательства.
В рамках конференции министр также провел двусторонние встречи и принял участие в панельной дискуссии на тему водообеспечения.
Ираклий Карселадзе обратился к участникам панельной дискуссии и поделился информацией о прогрессе Грузии за последние годы относительно предпринятых шагов по обеспечению водоснабжения, а также рассказал о существующей практике управления новыми, современными очистительными сооружениями в регионах страны.