https://sputnik-georgia.ru/20230325/programmu-postupleniya-v-vuzy-gruzii-dlya-etnicheskikh-menshinstv-mogut-prodlit-276102676.html

Программу поступления в вузы Грузии для этнических меньшинств могут продлить

Программу поступления в вузы Грузии для этнических меньшинств могут продлить

С 2010 года представители этнических меньшинств имеют возможность получать высшее образование в Грузии в упрощенном порядке 25.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-25T19:41+0400

2023-03-25T19:41+0400

2023-03-25T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. В парламент поступили поправки в закон "О высшем образовании", согласно которым программа, позволяющая выходцам из мест компактного проживания этнических меньшинств Грузии без знания языка получать высшее образование, может продлиться до 2030 года. Для этнических меньшинств в Грузии действует специальная программа поступления в вузы страны – "1+4", согласно которой они зачисляются на курс обучения по грузинскому языку на основании экзамена по общим навыкам на армянском или азербайджанском языках. Пройдя год обучения, они сдают тесты и, набрав необходимое количество баллов, зачисляются на бакалавриат. Грузия продолжит работу над интеграцией этнических меньшинств в общество>>Программа, согласно действующему законодательству, должна была завершиться в 2023-2024 учебном году. Правительство Грузии предлагает законодателям продлить ее до 2030-2031 года. Причиной продления программы называют проблемы владения государственным языком и недостаточное на данный момент внедрение билингвального обучения в школах. Законопроект вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.Согласно последней переписи населения, в Грузии 86,8% – грузины, 6,3% – азербайджанцы, а 4,5% – армяне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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