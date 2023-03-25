https://sputnik-georgia.ru/20230325/v-gruzii-rassleduyut-napadenie-na-zhurnalistku-post-tv-276100440.html

В Грузии расследуют нападение на журналистку Post TV

В Грузии расследуют нападение на журналистку Post TV

Инцидент произошел около квартиры шурина экс-министра обороны Давида Кезерашвили 25.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-25T15:10+0400

2023-03-25T15:10+0400

2023-03-25T15:12+0400

происшествия

грузия

давид кезерашвили

шалва рамишвили

новости

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование факта нападения на журналистку телеканала Post TV вечером 24 марта, говорится в сообщении ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное вмешательство в осуществление профессиональной деятельности журналиста". По данным ведомства, в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. Речь идет об инциденте у квартиры брата жены экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили – Ираклия Чиковани. Журналистка телеканала Натия Беридзе стояла у дверей квартиры вместе с другими журналистами, когда Чиковани открыл дверь и оттолкнул ее.Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро>>По данным грузинских СМИ, инцидент произошел после того, как Беридзе позвонила в Службу "112" и заявила, что Чиковани якобы похитил в прошлом телеведущую Татию Самхарадзе и незаконно удерживает ее у себя дома. На место прибыли два экипажа полиции и провели дома у Чиковани обыск, однако, как утверждают оппозиционные СМИ, не нашли никаких доказательств. По версии Post TV, девушку нашли спрятанной в шкафу. Телеканал утверждает, что между Самхарадзе и Чиковани возник конфликт из-за денег, которые журналистке пообещали за то, чтобы она начала кампанию против руководителя Post TV Шалвы Рамишвили, поддерживающего власти Грузии. За кампанией против Рамишвили стоит Кезерашвили, утверждает телеканал. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Насилие" и "Незаконное лишение свободы", но в настоящее время никто не задержан, сообщают СМИ.Кто такой Кезерашвили?Кезерашвили возглавлял министерство обороны Грузии в 2006-2008 годах, при президентстве Михаила Саакашвили.После смены власти в Грузии в 2012 году против Кезерашвили было возбуждено несколько уголовных дел. По двум из них он был заочно оправдан. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения: о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов — отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.В 2014 году суды Франции и Великобритании отказали в экстрадиции Кезерашвили в Грузию.Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия "Грузинская мечта" называет их пресс-службой бывшей правящей партии "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, давид кезерашвили, шалва рамишвили, новости