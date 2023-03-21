https://sputnik-georgia.ru/20230321/sud-obyazal-eks-ministra-oborony-gruzii-vozmestit-uscherb-v-5-mln-evro-275977900.html
Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро
Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро
Осужденный за присвоение денег Кезерашвили является основателем одной из оппозиционных телекомпаний в Грузии 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T16:32+0400
2023-03-21T16:32+0400
2023-03-21T16:35+0400
грузия
новости
давид кезерашвили
тбилисский апелляционный суд
михаил саакашвили
грузинская мечта
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд частично оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили выплатить министерству 5 060 000 евро в качестве возмещения ущерба. Таким образом Тбилисский апелляционный суд удовлетворил иск министерства обороны только в отношении Кезерашвили. Бывший начальник департамента закупок министерства Александр Нинуа освобожден от обязательства, которое возложил на него городской суд.Дело касается перечисления зарегистрированной в офшоре компании 5 060 000 евро денег за учения, которые так и не прошли.В сентябре 2021 года Верховный суд Грузии признал Кезерашвили виновным в присвоении средств министерства обороны в крупном размере с использованием служебного положения и приговорил заочно к пяти годам тюрьмы. До этого суды двух инстанций оправдали его.Тбилгорсуд оставил в силе заочное заключение соратникам Саакашвили>>Кроме того, по делу проходил Александр Нинуа. Суды всех трех инстанций признали его виновным в ненадлежащем выполнении возложенных на него обязательств, в результате чего у министерства обороны появилась дебиторская задолженность в 5 060 000 евро, и это нанесло вред государственным интересам.Кезерашвили возглавлял министерство обороны Грузии в 2006-2008 годах, при президентстве Михаила Саакашвили.После смены власти в Грузии в 2012 году против Кезерашвили было возбуждено несколько уголовных дел. По двум из них он был заочно оправдан. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения: о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов — отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе."Кезерашвили – наш Санта" – Кобахидзе рассказал о подарках от экс-главы Минобороны>>В 2014 году суды Франции и Великобритании отказали в экстрадиции Кезерашвили в Грузию.Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия "Грузинская мечта" называет их пресс-службой бывшей правящей партии "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, давид кезерашвили, тбилисский апелляционный суд, михаил саакашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение
грузия, новости, давид кезерашвили, тбилисский апелляционный суд, михаил саакашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение
Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро
16:32 21.03.2023 (обновлено: 16:35 21.03.2023)
Осужденный за присвоение денег Кезерашвили является основателем одной из оппозиционных телекомпаний в Грузии
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд частично оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили выплатить министерству 5 060 000 евро в качестве возмещения ущерба.
Таким образом Тбилисский апелляционный суд удовлетворил иск
министерства обороны только в отношении Кезерашвили. Бывший начальник департамента закупок министерства Александр Нинуа освобожден от обязательства, которое возложил на него городской суд.
Дело касается перечисления зарегистрированной в офшоре компании 5 060 000 евро денег за учения, которые так и не прошли.
В сентябре 2021 года Верховный суд Грузии признал Кезерашвили виновным в присвоении средств министерства обороны в крупном размере с использованием служебного положения и приговорил заочно к пяти годам тюрьмы. До этого суды двух инстанций оправдали его.
Кроме того, по делу проходил Александр Нинуа. Суды всех трех инстанций признали его виновным в ненадлежащем выполнении возложенных на него обязательств, в результате чего у министерства обороны появилась дебиторская задолженность в 5 060 000 евро, и это нанесло вред государственным интересам.
Кезерашвили возглавлял министерство обороны Грузии в 2006-2008 годах, при президентстве Михаила Саакашвили.
После смены власти в Грузии в 2012 году против Кезерашвили было возбуждено несколько уголовных дел. По двум из них он был заочно оправдан. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения: о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов — отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.
В 2014 году суды Франции и Великобритании отказали в экстрадиции Кезерашвили в Грузию.
Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия "Грузинская мечта" называет их пресс-службой бывшей правящей партии "Единое национальное движение".