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ВОЗ предупреждает о рисках распространения холеры в мире
ВОЗ предупреждает о рисках распространения холеры в мире
ВОЗ оценила риск холеры на глобальном уровне как очень высокий из-за роста числа вспышек 25.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-25T16:20+0400
2023-03-25T16:20+0400
2023-03-25T16:20+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Риск распространения холеры по всему миру оценивается как очень высокий, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).С момента публикации доклада, 11 февраля, глобальная ситуация ухудшилась еще больше: четыре новые страны сообщили о вспышках холеры. Согласно докладу, вспышки холеры в основном фиксируются в Африке и на Ближнем Востоке. В зонах землетрясений в Турции и Сирии могут образоваться опасные инфекции>>Холера — острая диарейная инфекция, тяжелые формы которой сопровождаются острой водянистой диареей и обезвоживанием, потенциально приводящими к летальному исходу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
наука, новости, в мире, африка, ближний восток, всемирная организация здравоохранения
наука, новости, в мире, африка, ближний восток, всемирная организация здравоохранения
ВОЗ предупреждает о рисках распространения холеры в мире
ВОЗ оценила риск холеры на глобальном уровне как очень высокий из-за роста числа вспышек
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik.
Риск распространения холеры по всему миру оценивается как очень высокий, сообщает РИА Новости
со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Исходя из текущей ситуации, включая растущее число вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий", — сказано в докладе.
С момента публикации доклада, 11 февраля, глобальная ситуация ухудшилась еще больше: четыре новые страны сообщили о вспышках холеры.
"В общей сложности в настоящее время о случаях сообщают 24 страны", — уточняется в докладе.
Согласно докладу, вспышки холеры в основном фиксируются в Африке и на Ближнем Востоке.
Холера — острая диарейная инфекция, тяжелые формы которой сопровождаются острой водянистой диареей и обезвоживанием, потенциально приводящими к летальному исходу.