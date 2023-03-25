https://sputnik-georgia.ru/20230325/voz-preduprezhdaet-o-riskakh-rasprostraneniya-kholery-v-mire-276097782.html

ВОЗ предупреждает о рисках распространения холеры в мире

ВОЗ предупреждает о рисках распространения холеры в мире

ВОЗ оценила риск холеры на глобальном уровне как очень высокий из-за роста числа вспышек 25.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-25T16:20+0400

2023-03-25T16:20+0400

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всемирная организация здравоохранения

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Риск распространения холеры по всему миру оценивается как очень высокий, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).С момента публикации доклада, 11 февраля, глобальная ситуация ухудшилась еще больше: четыре новые страны сообщили о вспышках холеры. Согласно докладу, вспышки холеры в основном фиксируются в Африке и на Ближнем Востоке. В зонах землетрясений в Турции и Сирии могут образоваться опасные инфекции>>Холера — острая диарейная инфекция, тяжелые формы которой сопровождаются острой водянистой диареей и обезвоживанием, потенциально приводящими к летальному исходу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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