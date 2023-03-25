https://sputnik-georgia.ru/20230325/zemletryasenie-proizoshlo-v-vostochnoy-gruzii-276098388.html

Землетрясение произошло в Восточной Грузии

Землетрясение произошло в Восточной Грузии

Накануне два землетрясения зафиксировали в Азербайджане, в нескольких десятках километров от границы с Грузией 25.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-25T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло недалеко от Лагодехи, в деревне Земо Хечили (Кахетия), сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.Землетрясение было зафиксировано в 10:03 по тбилисскому времени.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.Около границы с Грузией произошло два землетрясения>>Накануне два землетрясения с разницей в полтора часа были зафиксированы на территории Азербайджана, в нескольких десятках километров от границы с Грузией.В Грузии произошло землетрясение. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, на рассвете в 05:03 произошло землетрясение магнитудой 3,2. Эпицентр землетрясения находился недалеко от Лагодехи, в деревне Земо Хечили.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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