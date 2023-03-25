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Землетрясение произошло в Восточной Грузии
Землетрясение произошло в Восточной Грузии
Накануне два землетрясения зафиксировали в Азербайджане, в нескольких десятках километров от границы с Грузией 25.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-25T11:01+0400
2023-03-25T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло недалеко от Лагодехи, в деревне Земо Хечили (Кахетия), сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.Землетрясение было зафиксировано в 10:03 по тбилисскому времени.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.Около границы с Грузией произошло два землетрясения>>Накануне два землетрясения с разницей в полтора часа были зафиксированы на территории Азербайджана, в нескольких десятках километров от границы с Грузией.В Грузии произошло землетрясение. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, на рассвете в 05:03 произошло землетрясение магнитудой 3,2. Эпицентр землетрясения находился недалеко от Лагодехи, в деревне Земо Хечили.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, землетрясения в грузии
грузия, новости, происшествия, землетрясения в грузии
Землетрясение произошло в Восточной Грузии
11:01 25.03.2023 (обновлено: 11:09 25.03.2023)
Накануне два землетрясения зафиксировали в Азербайджане, в нескольких десятках километров от границы с Грузией
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло недалеко от Лагодехи, в деревне Земо Хечили (Кахетия), сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.
Землетрясение было зафиксировано в 10:03 по тбилисскому времени.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Накануне два землетрясения с разницей в полтора часа были зафиксированы на территории Азербайджана, в нескольких десятках километров от границы с Грузией.
В Грузии произошло землетрясение. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, на рассвете в 05:03 произошло землетрясение магнитудой 3,2. Эпицентр землетрясения находился недалеко от Лагодехи, в деревне Земо Хечили.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.