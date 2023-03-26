https://sputnik-georgia.ru/20230326/borba-s-vorovskim-mirom-v-gruzii--statistika-mvd-276102027.html

Борьба с воровским миром в Грузии – статистика МВД

Борьба с воровским миром в Грузии – статистика МВД

Наименьшее число дел по статьям, связанным с воровским миром, было возбуждено в 2014 и 2017 годах 26.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-26T09:00+0400

2023-03-26T09:00+0400

2023-03-26T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии за последние 10 лет возбудило 257 дел против членов воровского мира и "воров в законе", говорится в сообщении ведомства в ответ на запрос депутата парламента Грузии. В Грузии членство в воровском сообществе карается лишением свободы сроком от 7 до 11 лет со штрафом или без него, а ворам в законе грозит от 9 до 15 лет со штрафом или без него. Согласно информации МВД Грузии, пик преследования членов криминального мира пришелся на 2018 год, когда против "воров в законе" и членов воровского мира возбудили 57 уголовных дел. По статьям УК Грузии "Членство в воровском мире" и "Вор в законе" в 2021 году было возбуждено 35 уголовных дел, а в 2022 – 33. Наименьшее число дел по этим статьям было возбуждено в 2014 и 2017 годах – 7 и 9 соответственно. Невиновны: сколько обвиняемых в связях с воровским миром оправдали в Тбилиси>>МВД Грузии в 2022 году привлекло к уголовной ответственности 85 человек, связанных с воровским миром, в том числе шестерых "воров в законе". В 2021 году за членство в воровском мире и участие в жизни воровского мира уголовное преследование началось в отношении 57 лиц, а обвинения по факту статуса "вора в законе" были предъявлены двум лицам. Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в воровской разборке или сходке, оказание помощи воровскому миру и обращение к "вору в законе" за помощью – с 2018 года. Воры в законе ─ специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. Воры в законе занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих воров в законе. В своем поведении воры в законе традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" — сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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