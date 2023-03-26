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Контролер укусил пассажира автобуса на западе Грузии – МВД ведет расследование
Контролер укусил пассажира автобуса на западе Грузии – МВД ведет расследование
Контролер потребовал от пассажира купить билет, но тот отказался, после чего между ними завязалась потасовка 26.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-26T14:58+0400
2023-03-26T14:58+0400
2023-03-26T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье "Насилие" в связи с инцидентом в общественном транспорте, когда контролер в Кутаиси (регион Имерети) покусал безбилетного пассажира. Речь идет об инциденте произошедшем на проспекте Чавчавадзе в Кутаиси. В субботу, 25 марта, контролер потребовал от пассажира купить билет, но тот отказался, после чего между ними завязалась потасовка, в результате которой контролер укусил пассажира. На место инцидента прибыла полиция. О задержании контролера не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кутаиси, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, кутаиси, мвд грузии
Контролер укусил пассажира автобуса на западе Грузии – МВД ведет расследование
14:58 26.03.2023 (обновлено: 15:36 26.03.2023)
Контролер потребовал от пассажира купить билет, но тот отказался, после чего между ними завязалась потасовка
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье "Насилие" в связи с инцидентом в общественном транспорте, когда контролер в Кутаиси (регион Имерети) покусал безбилетного пассажира.
Речь идет об инциденте произошедшем на проспекте Чавчавадзе в Кутаиси. В субботу, 25 марта, контролер потребовал от пассажира купить билет, но тот отказался, после чего между ними завязалась потасовка, в результате которой контролер укусил пассажира.
На место инцидента прибыла полиция. О задержании контролера не сообщается.