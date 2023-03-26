https://sputnik-georgia.ru/20230326/trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-nado-uluchshit-kachestvo-igry-276114451.html
Тренер сборной Грузии по футболу: надо улучшить качество игры
Тренер сборной Грузии по футболу: надо улучшить качество игры
Следующий матч сборная Грузии проведет 28 марта в Батуми с Норвегией в матче открытия в рамках отборочного турнира Евро-2024 26.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-26T11:24+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль ждет от своих подопечных улучшения качества игры после товарищеского матча со сборной Монголии. Сборная Грузии разгромила команду Монголии в товарищеском матче на новом стадионе "Аджарабет Арена" в Батуми со счетом 6:1. После первого тайма команды ушли на перерыв при равном счете 1:1, но после перерыва сборная Грузии забила пять безответных мячей. По словам тренера, основной голкипер сборной Георгий Лория получил травму, и пока неизвестно, сможет ли он сыграть в следующем матче с командой Норвегии в рамках первого круга отборочного цикла чемпионата Европы 2024. "Лория получил травму в первом тайме — у него болела спина после столкновения с монгольским игроком, поэтому мы заменили его, что не было запланированной заменой. Лука Гугешашвили заслуживает похвалы за сегодняшнюю игру. Что касается Лория, то я пока не могу рассказать вам подробности о его состоянии", — сказал тренер. Сборная Грузия по футболу разгромила Монголию со счетом 6:1 >>Следующий матч сборная Грузии проведет 28 марта в Батуми. Подопечные Саньоля примут Норвегию в рамках отборочного турнира Евро-2024. Встреча с Норвегией начнется в 20:00 по тбилисскому времени. Соперник сборной Грузии успел проиграть команде Испании со счетом 3:0. Встреча группы А прошла в Малаге и завершилась победой хозяев. Норвегия играла без своего лидера Эрлинга Холанда, который пропустит и предстоящий матч в Батуми. Еще в одной встрече группы сборная Шотландии разгромила команду Кипра под руководством Тимура Кецбая со счетом 3:0.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, монголия, батуми, норвегия, вилли саньоль, георгий лория, футбол, сборная грузии по футболу
Тренер сборной Грузии по футболу: надо улучшить качество игры
11:24 26.03.2023 (обновлено: 11:55 26.03.2023)
Следующий матч сборная Грузии проведет 28 марта в Батуми с Норвегией в матче открытия в рамках отборочного турнира Евро-2024
ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль ждет от своих подопечных улучшения качества игры после товарищеского матча со сборной Монголии.
Сборная Грузии разгромила команду Монголии в товарищеском матче на новом стадионе "Аджарабет Арена" в Батуми со счетом 6:1. После первого тайма команды ушли на перерыв при равном счете 1:1, но после перерыва сборная Грузии забила пять безответных мячей.
"После такого матча сложно давать оценку. Я решил, что сегодня должны играть игроки, у которых было меньше времени в сборной. Как и ожидалось, в этот момент качество было потеряно. Это был первый матч в году, и такой результат — это хорошо, но у нас впереди гораздо более сложная игра с Норвегией, и, если мы хотим добиться результата, потребуется более высокое качество", – сказал Саньоль.
По словам тренера, основной голкипер сборной Георгий Лория получил травму, и пока неизвестно, сможет ли он сыграть в следующем матче с командой Норвегии в рамках первого круга отборочного цикла чемпионата Европы 2024.
"Лория получил травму в первом тайме — у него болела спина после столкновения с монгольским игроком, поэтому мы заменили его, что не было запланированной заменой. Лука Гугешашвили заслуживает похвалы за сегодняшнюю игру. Что касается Лория, то я пока не могу рассказать вам подробности о его состоянии", — сказал тренер.
Следующий матч сборная Грузии проведет 28 марта в Батуми. Подопечные Саньоля примут Норвегию в рамках отборочного турнира Евро-2024.
Встреча с Норвегией начнется в 20:00 по тбилисскому времени.
Соперник сборной Грузии успел проиграть команде Испании со счетом 3:0. Встреча группы А прошла в Малаге и завершилась победой хозяев. Норвегия играла без своего лидера Эрлинга Холанда, который пропустит и предстоящий матч в Батуми. Еще в одной встрече группы сборная Шотландии разгромила команду Кипра под руководством Тимура Кецбая со счетом 3:0.