https://sputnik-georgia.ru/20230326/zhurnalistku-gruzinskogo-telekanala-vyzvali-v-spetsialnuyu-sledstvennuyu-sluzhbu-276119065.html

Журналистку грузинского телеканала вызвали в Специальную следственную службу

Журналистку грузинского телеканала вызвали в Специальную следственную службу

Конфликт между журналисткой и политиком начался после того, как Беридзе вызвала в квартиру Чиковани полицию 26.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-26T17:47+0400

2023-03-26T17:47+0400

2023-03-26T17:47+0400

грузия

новости

происшествия

политика

специальная следственная служба

шалва рамишвили

давид кезерашвили

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Журналистку телекомпании "Пос ТВ" Натию Беридзе вызвали на опрос в Специальную следственную службу в связи с обвинениями в физическом насилии в адрес члена самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Дмитрия Чиковани, сообщил телеканал "Имеди". Журналистка утверждает, что брат жены экс-министра обороны и основателя оппозиционного телеканала "Формула" Грузии Давида Кезерашвили, член политсовета партии "Единое национальное движение" Дмитрий Чиковани мешал ей заниматься профессиональной деятельностью и применил физическую силу. Конфликт между журналисткой и политиком начался после того, как Беридзе вызвала в квартиру Чиковани полицию. По словам журналистки, источник сообщил ей о возможном факте насилия в отношении гражданской активистки Татии Самхарадзе со стороны Чиковани. В Грузии расследуют нападение на журналистку Post TV >>Самхарадзе, в свою очередь, обвиняет основателя и телеведущего "Пос ТВ", коллегу Беридзе Шалву Рамишвили в сексуальных домогательствах. Беридзе утверждает, что Чиковани и Самхарадзе обсуждали детали сфабрикованных, на ее взгляд, обвинений в адрес Рамишвили. В "Едином национальном движении" обвинения Беридзе назвали провокацией со стороны Шалвы Рамишвили. Это не первый случай, когда женщины обвиняют Шалву Рамишвили в сексуальных домогательствах. В 2018 году суд признал Рамишвили виновным в сексуальных домогательствах и оштрафовал его на 2 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, политика, специальная следственная служба, шалва рамишвили, давид кезерашвили