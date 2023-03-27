https://sputnik-georgia.ru/20230327/aktsiya-v-respublikanskoy-bolnitse-v-tbilisi---mitinguyuschie-trebuyut-vstrechi-s-premerom-276126938.html
Акция в республиканской больнице в Тбилиси – митингующие требуют встречи с премьером
Акция в республиканской больнице в Тбилиси – митингующие требуют встречи с премьером
Минздрав планирует превратить республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T11:43+0400
2023-03-27T11:43+0400
2023-03-27T11:52+0400
грузия
новости
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зураб азарашвили
минздрав
центре психического здоровья и превенции наркомании
универсальный медицинский центр
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Часть сотрудников Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (республиканская больница) выступила против демонтажа части здания медучреждения, опасаясь потери работы. Работники республиканской больницы устроили акцию протеста прямо в медучреждении и выдвинули три требования. Минздрав планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить т. н. республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, часть здания будет разрушена, и будет построено новое. В связи с этим часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату. Министр рассказал, когда преобразится республиканская больница в Тбилиси>>За несколько месяцев до открытия нового здания будет проведен конкурс по набору медперсонала. Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав, центре психического здоровья и превенции наркомании, универсальный медицинский центр
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав, центре психического здоровья и превенции наркомании, универсальный медицинский центр
Акция в республиканской больнице в Тбилиси – митингующие требуют встречи с премьером
11:43 27.03.2023 (обновлено: 11:52 27.03.2023)
Минздрав планирует превратить республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Часть сотрудников Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (республиканская больница) выступила против демонтажа части здания медучреждения, опасаясь потери работы.
Работники республиканской больницы устроили акцию протеста прямо в медучреждении и выдвинули три требования.
"У нас три основных требования: это сохранение беспрерывного лечебного процесса в клинике, второе – это смена администрации, третье – встреча с премьер-министром, чтобы мы смогли донести до него наши переживания", – заявил руководитель интенсивного и реанимационного отделения клиники Ираклий Дундуа.
Минздрав планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить т. н. республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.
По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, часть здания будет разрушена, и будет построено новое. В связи с этим часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату.
За несколько месяцев до открытия нового здания будет проведен конкурс по набору медперсонала.
Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.
В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.