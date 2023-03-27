https://sputnik-georgia.ru/20230327/aktsiya-v-respublikanskoy-bolnitse-v-tbilisi---mitinguyuschie-trebuyut-vstrechi-s-premerom-276126938.html

Акция в республиканской больнице в Тбилиси – митингующие требуют встречи с премьером

Акция в республиканской больнице в Тбилиси – митингующие требуют встречи с премьером

Минздрав планирует превратить республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T11:43+0400

2023-03-27T11:43+0400

2023-03-27T11:52+0400

грузия

новости

общество

зураб азарашвили

минздрав

центре психического здоровья и превенции наркомании

универсальный медицинский центр

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Часть сотрудников Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (республиканская больница) выступила против демонтажа части здания медучреждения, опасаясь потери работы. Работники республиканской больницы устроили акцию протеста прямо в медучреждении и выдвинули три требования. Минздрав планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить т. н. республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, часть здания будет разрушена, и будет построено новое. В связи с этим часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату. Министр рассказал, когда преобразится республиканская больница в Тбилиси>>За несколько месяцев до открытия нового здания будет проведен конкурс по набору медперсонала. Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав, центре психического здоровья и превенции наркомании, универсальный медицинский центр