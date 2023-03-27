Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230327/aktsiya-v-respublikanskoy-bolnitse-v-tbilisi---mitinguyuschie-trebuyut-vstrechi-s-premerom-276126938.html
Акция в республиканской больнице в Тбилиси – митингующие требуют встречи с премьером
Акция в республиканской больнице в Тбилиси – митингующие требуют встречи с премьером
Минздрав планирует превратить республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T11:43+0400
2023-03-27T11:52+0400
грузия
новости
общество
зураб азарашвили
минздрав
центре психического здоровья и превенции наркомании
универсальный медицинский центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24791/29/247912949_0:132:3001:1820_1920x0_80_0_0_41b46ccb9bee297c6effee0bebbb7ee8.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Часть сотрудников Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (республиканская больница) выступила против демонтажа части здания медучреждения, опасаясь потери работы. Работники республиканской больницы устроили акцию протеста прямо в медучреждении и выдвинули три требования. Минздрав планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить т. н. республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, часть здания будет разрушена, и будет построено новое. В связи с этим часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату. Министр рассказал, когда преобразится республиканская больница в Тбилиси&gt;&gt;За несколько месяцев до открытия нового здания будет проведен конкурс по набору медперсонала. Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24791/29/247912949_198:0:2801:1952_1920x0_80_0_0_9dec18576d2e1b2c7592a49ae4f1942b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав, центре психического здоровья и превенции наркомании, универсальный медицинский центр
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав, центре психического здоровья и превенции наркомании, универсальный медицинский центр

Акция в республиканской больнице в Тбилиси – митингующие требуют встречи с премьером

11:43 27.03.2023 (обновлено: 11:52 27.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerТбилисская Республиканская больница
Тбилисская Республиканская больница - Sputnik Грузия, 1920, 27.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Минздрав планирует превратить республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Часть сотрудников Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (республиканская больница) выступила против демонтажа части здания медучреждения, опасаясь потери работы.
Работники республиканской больницы устроили акцию протеста прямо в медучреждении и выдвинули три требования.

"У нас три основных требования: это сохранение беспрерывного лечебного процесса в клинике, второе – это смена администрации, третье – встреча с премьер-министром, чтобы мы смогли донести до него наши переживания", – заявил руководитель интенсивного и реанимационного отделения клиники Ираклий Дундуа.

Минздрав планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить т. н. республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.
По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, часть здания будет разрушена, и будет построено новое. В связи с этим часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату.
Министр рассказал, когда преобразится республиканская больница в Тбилиси>>
За несколько месяцев до открытия нового здания будет проведен конкурс по набору медперсонала.
Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.
В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0