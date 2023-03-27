https://sputnik-georgia.ru/20230327/kak-zabastovka-v-germanii-skazalas-na-aviasoobschenii-s-gruziey-276156621.html
Как забастовка в Германии сказалась на авиасообщении с Грузией
Как забастовка в Германии сказалась на авиасообщении с Грузией
Что касается рейсов в направлении Израиля, то в расписании нет изменений 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T16:56+0400
2023-03-27T16:56+0400
2023-03-27T16:59+0400
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тбилисский международный аэропорт
авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Забастовка в аэропортах крупных городов Германии привела к переносу рейса Тбилиси- Мюнхен авиакомпании Люфтганза, сообщили в Тбилисском международном аэропорту. В Германии в понедельник, 27 марта, началась крупная предупредительная забастовка работников транспорта. Отменены практически все рейсы в аэропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта, а также аэропорта Кельн-Бонн. По информации Тбилисского, Батумского и Кутаисского аэропортов других изменений в расписании рейсов пока нет. Что касается рейсов в направлении Израиля, где из-за массовых протестов приостановлены вылеты из аэропорта "Бен-Гурион", то в расписании нет изменений. "На вечер назначен рейс в Тель-Авив. Пока никакой информации об отмене не поступало. Может что-то измениться. Заранее ничего сказать не могу", – сообщили в Тбилисском международном аэропорту. Премьер Израиля приостановит судебную реформу – СМИ >>В Израиле массовые акции протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Протесты привели к приостановке всех рейсов из главного международного аэропорта страны "Бен-Гурион".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, германия, израиль, гамбург, биньямин нетаньяху, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
грузия, новости, общество, германия, израиль, гамбург, биньямин нетаньяху, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
Как забастовка в Германии сказалась на авиасообщении с Грузией
16:56 27.03.2023 (обновлено: 16:59 27.03.2023)
Что касается рейсов в направлении Израиля, то в расписании нет изменений
ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Забастовка в аэропортах крупных городов Германии привела к переносу рейса Тбилиси- Мюнхен авиакомпании Люфтганза, сообщили в Тбилисском международном аэропорту.
В Германии в понедельник, 27 марта, началась крупная предупредительная забастовка работников транспорта. Отменены практически все рейсы в аэропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта, а также аэропорта Кельн-Бонн.
"Сегодняшний рейс пришлось отменить и назначить новое время. Его совершат на рассвете. Вылет в 05:10", – рассказали в аэропорту.
По информации Тбилисского, Батумского и Кутаисского аэропортов других изменений в расписании рейсов пока нет.
Что касается рейсов в направлении Израиля, где из-за массовых протестов приостановлены вылеты из аэропорта "Бен-Гурион", то в расписании нет изменений.
"На вечер назначен рейс в Тель-Авив. Пока никакой информации об отмене не поступало. Может что-то измениться. Заранее ничего сказать не могу", – сообщили в Тбилисском международном аэропорту.
В Израиле массовые акции протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Протесты привели к приостановке всех рейсов из главного международного аэропорта страны "Бен-Гурион".