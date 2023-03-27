https://sputnik-georgia.ru/20230327/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-27-marta-2023-276122220.html

Какой сегодня церковный праздник: 27 марта 2023

Какой сегодня церковный праздник: 27 марта 2023

По православному церковному календарю 27 марта 2023 отмечают день памяти преподобного Венедикта Нурсийского, Евсхимона Исповедника и великого князя Ростислава... 27.03.2023, Sputnik Грузия

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Венедикт НурсийскийПо церковному календарю 27 марта поминают преподобного Венедикта Нурсийского – основателя западного монашеского ордена бенедиктинцев.Родился будущий святой в знатной римской семье в итальянском городе Нурсии в 480 году. В юности его отправили на учебу в Рим, но вскоре он покинул город, сбежав от столичной суеты, так и не закончив обучение.С группой благочестивых людей он поселился в Аффиде – местечке в горах, расположенном неподалеку от Субиако. В это время Венедикту было около 20 лет.Через некоторое время он захотел жить отшельником и поселился в пещере возле искусственного озера на реке Анио, где провел три года.Монахи одного из окрестных монастырей уговорили Венедикта возглавить их общину после смерти настоятеля, но слишком строгие его представления о монашеской жизни им не понравились, и он снова вернулся в пещеру.Зависть и интриги местных монахов вынудили преподобного в 530-м переселиться на юг – он основал на горе Кассино знаменитый монастырь Монте-Кассино.Именно для общины Монте-Кассино, положившей начало ордену, названному впоследствии орденом бенедиктинцев, преподобный составил свой знаменитый устав, ставший фундаментом всего западного монашества.Преподобный, по преданию, воскресил молитвой сына крестьянина из соседней деревни, который принес к монастырю умершего мальчика.Умер преподобный в Монте-Кассино примерно в 547 году. Покровителем Европы папа Павел VI провозгласил святого Венедикта в 1964-м.Епископ ЛампсакийскийПо церковному календарю 27 марта поминают Евсхимона Исповедника, епископа Лампсакийского, который пострадал за иконопочитание при императоре Феофиле (829-842).Исповедника за богоугодную жизнь Господь наградил даром чудотворения. Молитвой он воскресил умершего младенца, страх внушал диким зверям, когда они пытались вредить стадам, прогоняя их одним словом, и так далее.При императоре-иконоборце Феофиле был заключен в темницу за почитание святых икон. Позже его отправили в изгнание, где он и скончался.Ростислав МстиславичПо церковному календарю 27 марта поминают благоверного великого князя Киевского и Смоленского Ростислава-Михаила Мстиславича – выдающегося государственного и церковного деятеля.Родился Ростислав в 1110 году, а в 15-летнем возрасте стал правителем Смоленска. Смоленское княжество за годы его правления совершенно преобразилось. Внутренние междоусобицы практически прекратились, благосостояние народа улучшилось, храмы строились.Смоленскую епархию Ростислав, родоначальник смоленской княжеской династии, учредил в 1136-м, а через год построил две крепости – Мстиславль и Ростиславль (ныне Рославль).Он также основал города Пропойск, Кричев, Васильев и другие. Не желая участвовать в кровопролитных войнах, он уступил Киевское княжество, которым правил некоторое время, своему дяде – Юрию Долгорукому.Князь хотел стать монахом, но не успел. Он скончался в 1167 году после продолжительной болезни. Ростислава Мстиславича похоронили Киево-Феодоровском монастыре согласно его завещанию.ИмениныПо церковному календарю 27 марта именины отмечают Венедикт, Ростислав, Михаил и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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религия , справки , календарь религиозных праздников