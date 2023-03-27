https://sputnik-georgia.ru/20230327/minzdrav-gruzii-planiruet-snyat-limit-finansirovaniya-lecheniya-onkopatsientov-276125896.html

Минздрав Грузии планирует снять лимит финансирования лечения онкопациентов

Минздрав Грузии планирует снять лимит финансирования лечения онкопациентов

Государство начало устанавливать референтные цены на медикаменты для лечения хронических и онкологических заболеваний с 2023 года 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T11:23+0400

2023-03-27T11:23+0400

2023-03-27T11:42+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

зураб азарашвили

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23751/63/237516398_0:100:2883:1721_1920x0_80_0_0_93320fd4e9a2d3b48b11a6cc55040d49.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения упразднит лимит финансирования лечения онкологических заболеваний в Грузии после того, как убедится, что цены на соответствующие медикаменты правильные и справедливы, заявил министр Зураб Азарашвили в эфире телекомпании "Имеди. На сегодняшний день государство выделает 25 тысяч лари (около 9,7 тысячи долларов) в год на лечение онкопациентов.Ранее в министерстве заявили, что фармацевтические компании в Грузии искусственно повысили цены на лекарства для лечения онкологических заболеваний аж в три-четыре раза. Речь идет о дорогостоящих онкологических препаратах, которые финансируются государством в рамках программы Всеобщего здравоохранения."Мы еще в январе думали снять годовой лимит для онкопациентов, затем ждали задействования референтных цен и воздержались, поскольку был риск саботажа. Мы убедились, что фармацевтический сектор не готов к этому, а министерство и государство готово полностью удовлетворять нужды онкопациентов", – подчеркнул Азарашвили. В Ассоциации фармацевтических компаний Грузии связали подорожание лекарств с увеличением закупочной цены в Турции. Государство усилит контроль над фармрынком Грузии – Минздрав>>С 2023 года государство начало устанавливать референтные цены на медикаменты для лечения хронических и онкологических заболеваний, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты. Министерство здравоохранения запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга. В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, зураб азарашвили, минздрав