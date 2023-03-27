https://sputnik-georgia.ru/20230327/minzdrav-gruzii-planiruet-snyat-limit-finansirovaniya-lecheniya-onkopatsientov-276125896.html
Минздрав Грузии планирует снять лимит финансирования лечения онкопациентов
Минздрав Грузии планирует снять лимит финансирования лечения онкопациентов
Государство начало устанавливать референтные цены на медикаменты для лечения хронических и онкологических заболеваний с 2023 года 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T11:23+0400
2023-03-27T11:23+0400
2023-03-27T11:42+0400
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зураб азарашвили
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения упразднит лимит финансирования лечения онкологических заболеваний в Грузии после того, как убедится, что цены на соответствующие медикаменты правильные и справедливы, заявил министр Зураб Азарашвили в эфире телекомпании "Имеди. На сегодняшний день государство выделает 25 тысяч лари (около 9,7 тысячи долларов) в год на лечение онкопациентов.Ранее в министерстве заявили, что фармацевтические компании в Грузии искусственно повысили цены на лекарства для лечения онкологических заболеваний аж в три-четыре раза. Речь идет о дорогостоящих онкологических препаратах, которые финансируются государством в рамках программы Всеобщего здравоохранения."Мы еще в январе думали снять годовой лимит для онкопациентов, затем ждали задействования референтных цен и воздержались, поскольку был риск саботажа. Мы убедились, что фармацевтический сектор не готов к этому, а министерство и государство готово полностью удовлетворять нужды онкопациентов", – подчеркнул Азарашвили. В Ассоциации фармацевтических компаний Грузии связали подорожание лекарств с увеличением закупочной цены в Турции. Государство усилит контроль над фармрынком Грузии – Минздрав>>С 2023 года государство начало устанавливать референтные цены на медикаменты для лечения хронических и онкологических заболеваний, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты. Министерство здравоохранения запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга. В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, зураб азарашвили, минздрав
грузия, новости, общество, тбилиси, зураб азарашвили, минздрав
Минздрав Грузии планирует снять лимит финансирования лечения онкопациентов
11:23 27.03.2023 (обновлено: 11:42 27.03.2023)
Государство начало устанавливать референтные цены на медикаменты для лечения хронических и онкологических заболеваний с 2023 года
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения упразднит лимит финансирования лечения онкологических заболеваний в Грузии после того, как убедится, что цены на соответствующие медикаменты правильные и справедливы, заявил министр Зураб Азарашвили в эфире телекомпании "Имеди.
На сегодняшний день государство выделает 25 тысяч лари (около 9,7 тысячи долларов) в год на лечение онкопациентов.
"Как только мы убедимся, что существующие цены на онкомедикаменты правильные и эффективные, годовой лимит обязательно будет снят, и бенефициары получат полноценный сервис как в амбулаторной части, так и в плане медикаментов", – заявил Азарашвили.
Ранее в министерстве заявили, что фармацевтические компании в Грузии искусственно повысили цены на лекарства для лечения онкологических заболеваний аж в три-четыре раза. Речь идет о дорогостоящих онкологических препаратах, которые финансируются государством в рамках программы Всеобщего здравоохранения.
"Мы еще в январе думали снять годовой лимит для онкопациентов, затем ждали задействования референтных цен и воздержались, поскольку был риск саботажа. Мы убедились, что фармацевтический сектор не готов к этому, а министерство и государство готово полностью удовлетворять нужды онкопациентов", – подчеркнул Азарашвили.
В Ассоциации фармацевтических компаний Грузии связали подорожание лекарств с увеличением закупочной цены в Турции.
С 2023 года государство начало устанавливать референтные цены на медикаменты для лечения хронических и онкологических заболеваний, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты.
Министерство здравоохранения запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга. В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией.
В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется.