https://sputnik-georgia.ru/20230326/gosudarstvo-usilit-kontrol-nad-farmrynkom-gruzii--minzdrav-276114149.html

Государство усилит контроль над фармрынком Грузии – Минздрав

Государство усилит контроль над фармрынком Грузии – Минздрав

Ранее Минздрав обвинил ряд фармацевтических компаний в искусственном повышении цены на медикаменты для лечения онкологических заболеваний 26.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-26T11:56+0400

2023-03-26T11:56+0400

2023-03-26T11:56+0400

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министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии подготовило пакет законодательных изменений, предусматривающих усиление государственного контроля фармацевтического рынка, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили. Государство с 2023 года начало устанавливать референтные цены на ряд медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты. По его словам, решение об изменениях в законодательстве было принято после того, как фармацевтические компании договорились координировать повышение цен на медикаменты. "Впервые это произошло после 15 февраля, когда мы установили референтные цены на некоторые лекарства. Мы сразу же связались с антимонопольным органом, и цены были возвращены на прежний уровень. Это произошло во второй раз после 15 марта, когда вступили в силу референтные цены еще на 300 лекарств. Выяснилось, что несколько игроков рынка установили одинаковую цену на дорогостоящие онкологические препараты", – заявил министр. По словам министра, четыре или пять компаний не могут установить одинаковую цену на одно и то же лекарство с точностью до лари, если это не было предварительной договоренностью, тем более, когда речь идет о десятках лекарств. Цены на лекарства для онкобольных в Грузии увеличили безосновательно – Минздрав >>"Мы, конечно же, сообщили об этом факте Агентству по конкуренции. Мы готовим законодательные изменения для эффективного реагирования на такие случаи", – сказал Азарашвили. Минздрав обвинил ряд фармацевтических компаний в искусственном повышении цены на медикаменты для лечения онкологических заболеваний. На этот раз речь шла о дорогостоящих онкологических препаратах, которые финансируются государством в рамках программы Всеобщего здравоохранения. Скандал с ценами на лекарства – ответ Ассоциации фармкомпаний Минздраву Грузии >>В Ассоциации фармацевтических компаний Грузии ответили, что лекарства для лечения онкологических заболеваний в Грузии подорожали из-за увеличения закупочной цены в Турции. В Ассоциации фармацевтических компаний Грузии отметили, что в последнее время со стороны должностных лиц часто слышны безосновательные, поверхностные обвинения, которые разжигают конфликт между потребителями и людьми, трудоустроенными в фармсекторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии