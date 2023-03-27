https://sputnik-georgia.ru/20230327/oppozitsiya-ne-vypolnyaet-rekomendatsii-dlya-polucheniya-gruziey-statusa-kandidata-v-es---deputat-276128091.html

Оппозиция не выполняет рекомендации для получения Грузией статуса кандидата в ЕС – депутат

Оппозиция не выполняет рекомендации для получения Грузией статуса кандидата в ЕС – депутат

Крупнейшая оппозиционная партия, в свою очередь, обвиняет власти в изменении прозападного курса Грузии 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T12:46+0400

2023-03-27T12:46+0400

2023-03-27T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Участие оппозиции в выполнении рекомендаций, необходимых для получения Грузией статуса-кандидата на вступление в Евросоюз, равно нулю, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Чиковани. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. По его словам, "реально их участие в выполнение этих рекомендаций равно нулю".Чиковани отметил, что Грузия сделала гораздо больше, чем сказано даже в рекомендациях Еврокомиссии к Украине и Молдове, которые, в отличие от Грузии, в июне 2022 года получили статус кандидата на вступление в Евросоюз. В рамках работы над выполнением рекомендаций ЕС парламент Грузии принял более 82 новых законов, сказал в свою очередь министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили."Пятая колонна" глазами премьера, или Четыре попытки втянуть Грузию в войну>>"Наши партнеры в Брюсселе и не только, в других городах, где мы активно планируем и проводим визиты, видят достигнутый Грузией прогресс, и для нас это является дополнительным стимулом, чтобы предпринять шаги, выполнить 12 рекомендаций и достичь того успеха, ради которого мы прилагаем огромные усилия", – отметил Дарчиашвили в передаче "Курьер P.S.". Между тем крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники обвиняют власти в том, что это именно они ничего не делают и, более того, Грузия сворачивает со своего прозападного курса. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, молдова, брюссель, ираклий чиковани, илья дарчиашвили, еврокомиссия