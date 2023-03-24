https://sputnik-georgia.ru/20230324/plany-pyatoy-kolonny-ili-chetyre-popytki-vtyanut-gruziyu-v-voynu---videnie-premera-276073352.html
Планы "пятой колонны", или Четыре попытки втянуть Грузию в войну – видение премьера
Планы "пятой колонны", или Четыре попытки втянуть Грузию в войну – видение премьера
Премьер подчеркнул, что сейчас начало войны для Грузии равноценно началу третьей мировой войны 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T16:01+0400
2023-03-24T16:01+0400
2023-03-24T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал четыре безуспешных попытки "внутренних и внешних врагов" втянуть страну в войну. Премьер, выступая в парламенте, подчеркнул, что не намерен учитывать просьбу оппозиционного депутата Теоны Акубардия не говорить о "вражеских силах" внутри страны. По его словам, наивно закрывать глаза на стоящие перед Грузией угрозы. Гарибашвили выступает в парламенте в формате интерпелляции. Он явился в законодательный орган по инициативе нескольких оппозиционеров, которые поинтересовались, что делают власти для обеспечения безопасности в Грузии.Премьер подчеркнул, что Грузии нужен мир, так как война принесет очень тяжелые последствия. "Хочу напомнить всем, что сегодня наша страна пока не является ни членом Евросоюза, ни членом НАТО. У нас нет никаких гарантий безопасности", – заявил Гарибашвили. Премьер детально рассказал депутатам обо всех попытках втянуть Грузию в войну.Попытка №1 – "Тайное возвращение Саакашвили"Гарибашвили выразил уверенность в том, что единственной целью возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину было осуществление т. н. второй революции. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили вернулся в Грузию, когда уже начались разговоры о том, что в ноябре или декабре 2021 года ожидается конфликт на Украине. Об этом говорили в том числе партнеры Грузии. "Ни у одного разумного человека не останется подозрений, просто не останется вопросов, что, да, целью въезда Саакашвили была подготовка почвы, фона, чтобы в Грузии началась война", – заявил Гарибашвили. Попытка №2 – "Добровольцы и заявления из Украины"Спустя несколько дней после начала конфликта на Украине власти Грузии подверглись резкой критике со стороны оппозиции из-за отказа организованной отправки добровольцев на Украину.Это, по его словам, происходило на том фоне, когда лидеры европейских стран призывали своих граждан не участвовать в войне на Украине, проявлять солидарность другими методами, к примеру, оказывая гуманитарную помощь. "Это была прямая провокация и план, часть заговора о том, о чем я уже говорил... Произошло бы провоцирование России. Грузию обвинили бы, что она напрямую включена в войну, конфликт, что закончилось бы очень тяжело", – отметил Гарибашвили. Премьер подчеркнул, что это был план "пятой колонны". Гарибашвили отметил, что первым о втором фронте заговорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "Господин Данилов заявил на пресс-конференции, что их желание, цель – открытие в Грузии второго фронта. Здесь же он добавил, что их целью было отвлечение внимания России на другую страну, на другой регион. Он сказал, что должны погибать не только украинские женщины и дети, но и другие страны должны ощутить результаты этой войны", – сказал Гарибашвили.Он также напомнил о словах на то время советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, что в руководстве Грузии, а также Молдовы нет "людей войны", поэтому они не открывают второй фронт. По словам Арестовича, если бы Саакашвили был во власти в Грузии, он бы смог это сделать. Здесь же премьер-министр Грузии напомнил об интервью Вано Мерабишвили, главы МВД Грузии периода президентства Михаила Саакашвили, которое он дал украинскому телевидению в марте 2023 году. Гарибашвили назвал Мерабишвили неформальным руководителем бывшей правящей партии "Единое национальное движение". "К сожалению, заявленная властями Украины цель в прямой корреляции, не постесняюсь сказать об этом, с целями "пятой колонны", их задачами, их планами, действиями... Он заявил, что их цель – свержение, смена власти и далее начало войны против России", – сказал Гарибашвили. Попытка №3 – "Домой в Европу"Далее в ход пошли акции протеста с лозунгом "Домой в Европу". На одной из акций, которая прошла в Тбилиси после решения Европейского совета повременить с предоставлением Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз (23 июня 2022 года), стали требовать отставки правительства. Статус дали Украине и Молдове, а Грузии сказали выполнить 12 условий. По его словам, целью организаторов акций "Домой в Европу" была не только смена власти, но и в конечном итоге втягивание Грузии в войну. Среди организаторов были прозападные общественные движения и неправительственные организации. При этом Гарибашвили назвал отказ Грузии в предоставлении статуса "несправедливым решением". Если подход Евросоюза – это принятие решений на основе заслуг, то Грузии этот статус полагался в первую очередь. "Информация публичная. Все хорошо знают, что Грузия во многом, в два, в три раза и более опережает и Молдову, и Украину по всем направлениям, будь то реформы, достижения, законодательство и так далее", – заявил Гарибашвили.Попытка №4 – "Коктейли Молотова"Последняя попытка свержения власти, чтобы в дальнейшем втянуть Грузию в войну, по словам Гарибашвили, произошла 7-8 марта 2023 года.В те дни митингующие требовали от властей Грузии отказа от принятия закона об "иноагентах", против которого до этого выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии. МВД не раз предупреждало митингующих действовать в рамках закона, но, когда протест приобретал агрессивные формы, в ход шли спецназ, водометы, слезоточивый газ. Протестующие били стекла в окнах парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей.При этом он подчеркнул, что действия митингующих поощрялись заявлениями некоторых европарламентариев. "Когда насильственные группы нападали на полицейских, кидали "коктейли Молотова", камни и так далее, мы слышали прямые призывы от некоторых членов Европарламента, что сейчас, по их словам, время свержения, смены власти и так далее", – заявил Гарибашвили.По словам премьера, власти Грузии справились с проблемой благодаря разумным действиям. "Это были насильственные акции, которые государство своей разумностью и стойкостью отразило и поставило всех на свои места", – сказал Гарибашвили. Разрядить обстановку удалось лишь 9 марта, после официального заявления об отказе властей Грузии принимать какой бы то ни было вариант закона об "иноагентах". Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников>>Уже 10 марта парламент Грузии в срочном порядке провалил во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта "О регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, инициаторы отозвали.Оба варианта инициировали депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства.Угроза не миновалаПо словам премьера, все вышеперечисленные планы внутренних врагов Грузии и их союзников, представляющих собой внешние силы, хоть и провалились, опасность все еще сохраняется."Естественно, этот план провалился. Внутренние и внешние враги Грузии проиграли... Но сегодня, друзья, опасность никуда не девалась. Опасность остается опасностью", – заявил Гарибашвили с трибуны парламента.По его словам, главным вызовом для Грузии является сохранение стабильности и мира в стране. Мир находится перед угрозой третьей мировой войны – премьер Грузии>>"И сегодня, к сожалению, есть силы, которые считают, что нужно перенести внимание в другом направлении, чтобы произошло компенсирование, дать Украине больше времени, чтобы они смогли восстановить свои силы и подготовили контратаки. Таким направлением остается Грузия. Также остается Молдова", – заявил Гарибашвили. Премьер подчеркнул, что сейчас начало войны для Грузии равноценно началу третьей мировой войны. Страна, по его словам, не перенесет новую войну. Поэтому главной задачей как сластей, так и оппозиции должно быть сохранение единства и совместная борьба с вызовами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, украина, молдова, политика, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, алексей арестович, нато, совет европы, евросоюз, грузинская мечта, единое нацдвижение
грузия, новости, украина, молдова, политика, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, алексей арестович, нато, совет европы, евросоюз, грузинская мечта, единое нацдвижение
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал четыре безуспешных попытки "внутренних и внешних врагов" втянуть страну в войну.
Премьер, выступая в парламенте, подчеркнул, что не намерен учитывать просьбу оппозиционного депутата Теоны Акубардия не говорить о "вражеских силах" внутри страны. По его словам, наивно закрывать глаза на стоящие перед Грузией угрозы.
"Реальную опасность для страны представляет план, заговор против нашей страны. Это так называемый план украинизации, открытия так называемого второго полигона... Была не одна попытка открытия так называемого второго фронта и вовлечения Грузии в войну", – сказал Гарибашвили.
Гарибашвили выступает в парламенте в формате интерпелляции. Он явился в законодательный орган по инициативе нескольких оппозиционеров, которые поинтересовались, что делают власти для обеспечения безопасности в Грузии.
Премьер подчеркнул, что Грузии нужен мир, так как война принесет очень тяжелые последствия.
"Хочу напомнить всем, что сегодня наша страна пока не является ни членом Евросоюза, ни членом НАТО. У нас нет никаких гарантий безопасности", – заявил Гарибашвили.
Премьер детально рассказал депутатам обо всех попытках втянуть Грузию в войну.
Попытка №1 – "Тайное возвращение Саакашвили"
Гарибашвили выразил уверенность в том, что единственной целью возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину было осуществление т. н. второй революции.
"По его (Саакашвили – ред.) наивным расчетам тут должны были произойти революция, кровопролитие, свержение власти насильственным путем, срыв выборов (выборы в местные органы власти 2 октября 2021 года – ред.)", – сказал премьер.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили вернулся в Грузию, когда уже начались разговоры о том, что в ноябре или декабре 2021 года ожидается конфликт на Украине. Об этом говорили в том числе партнеры Грузии.
"Ни у одного разумного человека не останется подозрений, просто не останется вопросов, что, да, целью въезда Саакашвили была подготовка почвы, фона, чтобы в Грузии началась война", – заявил Гарибашвили.
Попытка №2 – "Добровольцы и заявления из Украины"
Спустя несколько дней после начала конфликта на Украине власти Грузии подверглись резкой критике со стороны оппозиции из-за отказа организованной отправки добровольцев на Украину.
"Многие люди упорно призывали нас, были прямые разговоры, в том числе со стороны иностранных граждан, чтобы правительство Грузии дало официальное разрешение на прием чартерных самолетов из Украины, чтобы они забрали добровольцев и бойцов на Украину", – сказал Гарибашвили.
Это, по его словам, происходило на том фоне, когда лидеры европейских стран призывали своих граждан не участвовать в войне на Украине, проявлять солидарность другими методами, к примеру, оказывая гуманитарную помощь.
"Это была прямая провокация и план, часть заговора о том, о чем я уже говорил... Произошло бы провоцирование России. Грузию обвинили бы, что она напрямую включена в войну, конфликт, что закончилось бы очень тяжело", – отметил Гарибашвили.
Премьер подчеркнул, что это был план "пятой колонны".
Гарибашвили отметил, что первым о втором фронте заговорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Господин Данилов заявил на пресс-конференции, что их желание, цель – открытие в Грузии второго фронта. Здесь же он добавил, что их целью было отвлечение внимания России на другую страну, на другой регион. Он сказал, что должны погибать не только украинские женщины и дети, но и другие страны должны ощутить результаты этой войны", – сказал Гарибашвили.
Он также напомнил о словах на то время советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, что в руководстве Грузии, а также Молдовы нет "людей войны", поэтому они не открывают второй фронт. По словам Арестовича, если бы Саакашвили был во власти в Грузии, он бы смог это сделать.
"Они хотели, чтобы во власти был Саакашвили, который начал бы войну против России", – отметил Гарибашвили.
Здесь же премьер-министр Грузии напомнил об интервью Вано Мерабишвили, главы МВД Грузии периода президентства Михаила Саакашвили, которое он дал украинскому телевидению в марте 2023 году. Гарибашвили назвал Мерабишвили неформальным руководителем бывшей правящей партии "Единое национальное движение".
"К сожалению, заявленная властями Украины цель в прямой корреляции, не постесняюсь сказать об этом, с целями "пятой колонны", их задачами, их планами, действиями... Он заявил, что их цель – свержение, смена власти и далее начало войны против России", – сказал Гарибашвили.
Попытка №3 – "Домой в Европу"
Далее в ход пошли акции протеста с лозунгом "Домой в Европу". На одной из акций, которая прошла в Тбилиси после решения Европейского совета повременить с предоставлением Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз (23 июня 2022 года), стали требовать отставки правительства.
Статус дали Украине и Молдове, а Грузии сказали выполнить 12 условий.
"Пятая колонна" и их представители начали координированные, оркестрованные действия – демонстрации с требованием отставки правительства... Какие патриоты и какие политические силы, защищающие интересы страны, будут стараться свергнуть власти, когда в нашем регионе возник сложнейший кризис?!", – поинтересовался Гарибашвили.
По его словам, целью организаторов акций "Домой в Европу" была не только смена власти, но и в конечном итоге втягивание Грузии в войну. Среди организаторов были прозападные общественные движения и неправительственные организации.
При этом Гарибашвили назвал отказ Грузии в предоставлении статуса "несправедливым решением". Если подход Евросоюза – это принятие решений на основе заслуг, то Грузии этот статус полагался в первую очередь.
"Информация публичная. Все хорошо знают, что Грузия во многом, в два, в три раза и более опережает и Молдову, и Украину по всем направлениям, будь то реформы, достижения, законодательство и так далее", – заявил Гарибашвили.
Попытка №4 – "Коктейли Молотова"
Последняя попытка свержения власти, чтобы в дальнейшем втянуть Грузию в войну, по словам Гарибашвили, произошла 7-8 марта 2023 года.
В те дни митингующие требовали от властей Грузии отказа от принятия закона об "иноагентах", против которого до этого выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.
МВД не раз предупреждало митингующих действовать в рамках закона, но, когда протест приобретал агрессивные формы, в ход шли спецназ, водометы, слезоточивый газ. Протестующие били стекла в окнах парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей.
"В организацию насильственных акций прямо были включены т. н. "пятая колонна" и управляемые ею экстремистские, радикальные, анархистские силы, контролируемые ими, "Единым национальным движением", "Гирчи – больше свободы", т. н. "Клуб Франклина" –молодежные организации, анархистские движения", – заявил Гарибашвили.
При этом он подчеркнул, что действия митингующих поощрялись заявлениями некоторых европарламентариев.
"Когда насильственные группы нападали на полицейских, кидали "коктейли Молотова", камни и так далее, мы слышали прямые призывы от некоторых членов Европарламента, что сейчас, по их словам, время свержения, смены власти и так далее", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, власти Грузии справились с проблемой благодаря разумным действиям.
"Это были насильственные акции, которые государство своей разумностью и стойкостью отразило и поставило всех на свои места", – сказал Гарибашвили.
Разрядить обстановку удалось лишь 9 марта, после официального заявления об отказе властей Грузии принимать какой бы то ни было вариант закона об "иноагентах".
Уже 10 марта парламент Грузии в срочном порядке провалил во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта "О регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, инициаторы отозвали.
Оба варианта инициировали депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства.
Угроза не миновала
По словам премьера, все вышеперечисленные планы внутренних врагов Грузии и их союзников, представляющих собой внешние силы, хоть и провалились, опасность все еще сохраняется.
"Естественно, этот план провалился. Внутренние и внешние враги Грузии проиграли... Но сегодня, друзья, опасность никуда не девалась. Опасность остается опасностью", – заявил Гарибашвили с трибуны парламента.
По его словам, главным вызовом для Грузии является сохранение стабильности и мира в стране.
"И сегодня, к сожалению, есть силы, которые считают, что нужно перенести внимание в другом направлении, чтобы произошло компенсирование, дать Украине больше времени, чтобы они смогли восстановить свои силы и подготовили контратаки. Таким направлением остается Грузия. Также остается Молдова", – заявил Гарибашвили.
Премьер подчеркнул, что сейчас начало войны для Грузии равноценно началу третьей мировой войны. Страна, по его словам, не перенесет новую войну. Поэтому главной задачей как сластей, так и оппозиции должно быть сохранение единства и совместная борьба с вызовами.