https://sputnik-georgia.ru/20230324/plany-pyatoy-kolonny-ili-chetyre-popytki-vtyanut-gruziyu-v-voynu---videnie-premera-276073352.html

Планы "пятой колонны", или Четыре попытки втянуть Грузию в войну – видение премьера

Планы "пятой колонны", или Четыре попытки втянуть Грузию в войну – видение премьера

Премьер подчеркнул, что сейчас начало войны для Грузии равноценно началу третьей мировой войны 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T16:01+0400

2023-03-24T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал четыре безуспешных попытки "внутренних и внешних врагов" втянуть страну в войну. Премьер, выступая в парламенте, подчеркнул, что не намерен учитывать просьбу оппозиционного депутата Теоны Акубардия не говорить о "вражеских силах" внутри страны. По его словам, наивно закрывать глаза на стоящие перед Грузией угрозы. Гарибашвили выступает в парламенте в формате интерпелляции. Он явился в законодательный орган по инициативе нескольких оппозиционеров, которые поинтересовались, что делают власти для обеспечения безопасности в Грузии.Премьер подчеркнул, что Грузии нужен мир, так как война принесет очень тяжелые последствия. "Хочу напомнить всем, что сегодня наша страна пока не является ни членом Евросоюза, ни членом НАТО. У нас нет никаких гарантий безопасности", – заявил Гарибашвили. Премьер детально рассказал депутатам обо всех попытках втянуть Грузию в войну.Попытка №1 – "Тайное возвращение Саакашвили"Гарибашвили выразил уверенность в том, что единственной целью возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину было осуществление т. н. второй революции. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили вернулся в Грузию, когда уже начались разговоры о том, что в ноябре или декабре 2021 года ожидается конфликт на Украине. Об этом говорили в том числе партнеры Грузии. "Ни у одного разумного человека не останется подозрений, просто не останется вопросов, что, да, целью въезда Саакашвили была подготовка почвы, фона, чтобы в Грузии началась война", – заявил Гарибашвили. Попытка №2 – "Добровольцы и заявления из Украины"Спустя несколько дней после начала конфликта на Украине власти Грузии подверглись резкой критике со стороны оппозиции из-за отказа организованной отправки добровольцев на Украину.Это, по его словам, происходило на том фоне, когда лидеры европейских стран призывали своих граждан не участвовать в войне на Украине, проявлять солидарность другими методами, к примеру, оказывая гуманитарную помощь. "Это была прямая провокация и план, часть заговора о том, о чем я уже говорил... Произошло бы провоцирование России. Грузию обвинили бы, что она напрямую включена в войну, конфликт, что закончилось бы очень тяжело", – отметил Гарибашвили. Премьер подчеркнул, что это был план "пятой колонны". Гарибашвили отметил, что первым о втором фронте заговорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "Господин Данилов заявил на пресс-конференции, что их желание, цель – открытие в Грузии второго фронта. Здесь же он добавил, что их целью было отвлечение внимания России на другую страну, на другой регион. Он сказал, что должны погибать не только украинские женщины и дети, но и другие страны должны ощутить результаты этой войны", – сказал Гарибашвили.Он также напомнил о словах на то время советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, что в руководстве Грузии, а также Молдовы нет "людей войны", поэтому они не открывают второй фронт. По словам Арестовича, если бы Саакашвили был во власти в Грузии, он бы смог это сделать. Здесь же премьер-министр Грузии напомнил об интервью Вано Мерабишвили, главы МВД Грузии периода президентства Михаила Саакашвили, которое он дал украинскому телевидению в марте 2023 году. Гарибашвили назвал Мерабишвили неформальным руководителем бывшей правящей партии "Единое национальное движение". "К сожалению, заявленная властями Украины цель в прямой корреляции, не постесняюсь сказать об этом, с целями "пятой колонны", их задачами, их планами, действиями... Он заявил, что их цель – свержение, смена власти и далее начало войны против России", – сказал Гарибашвили. Попытка №3 – "Домой в Европу"Далее в ход пошли акции протеста с лозунгом "Домой в Европу". На одной из акций, которая прошла в Тбилиси после решения Европейского совета повременить с предоставлением Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз (23 июня 2022 года), стали требовать отставки правительства. Статус дали Украине и Молдове, а Грузии сказали выполнить 12 условий. По его словам, целью организаторов акций "Домой в Европу" была не только смена власти, но и в конечном итоге втягивание Грузии в войну. Среди организаторов были прозападные общественные движения и неправительственные организации. При этом Гарибашвили назвал отказ Грузии в предоставлении статуса "несправедливым решением". Если подход Евросоюза – это принятие решений на основе заслуг, то Грузии этот статус полагался в первую очередь. "Информация публичная. Все хорошо знают, что Грузия во многом, в два, в три раза и более опережает и Молдову, и Украину по всем направлениям, будь то реформы, достижения, законодательство и так далее", – заявил Гарибашвили.Попытка №4 – "Коктейли Молотова"Последняя попытка свержения власти, чтобы в дальнейшем втянуть Грузию в войну, по словам Гарибашвили, произошла 7-8 марта 2023 года.В те дни митингующие требовали от властей Грузии отказа от принятия закона об "иноагентах", против которого до этого выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии. МВД не раз предупреждало митингующих действовать в рамках закона, но, когда протест приобретал агрессивные формы, в ход шли спецназ, водометы, слезоточивый газ. Протестующие били стекла в окнах парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей.При этом он подчеркнул, что действия митингующих поощрялись заявлениями некоторых европарламентариев. "Когда насильственные группы нападали на полицейских, кидали "коктейли Молотова", камни и так далее, мы слышали прямые призывы от некоторых членов Европарламента, что сейчас, по их словам, время свержения, смены власти и так далее", – заявил Гарибашвили.По словам премьера, власти Грузии справились с проблемой благодаря разумным действиям. "Это были насильственные акции, которые государство своей разумностью и стойкостью отразило и поставило всех на свои места", – сказал Гарибашвили. Разрядить обстановку удалось лишь 9 марта, после официального заявления об отказе властей Грузии принимать какой бы то ни было вариант закона об "иноагентах". Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников>>Уже 10 марта парламент Грузии в срочном порядке провалил во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта "О регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, инициаторы отозвали.Оба варианта инициировали депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства.Угроза не миновалаПо словам премьера, все вышеперечисленные планы внутренних врагов Грузии и их союзников, представляющих собой внешние силы, хоть и провалились, опасность все еще сохраняется."Естественно, этот план провалился. Внутренние и внешние враги Грузии проиграли... Но сегодня, друзья, опасность никуда не девалась. Опасность остается опасностью", – заявил Гарибашвили с трибуны парламента.По его словам, главным вызовом для Грузии является сохранение стабильности и мира в стране. Мир находится перед угрозой третьей мировой войны – премьер Грузии>>"И сегодня, к сожалению, есть силы, которые считают, что нужно перенести внимание в другом направлении, чтобы произошло компенсирование, дать Украине больше времени, чтобы они смогли восстановить свои силы и подготовили контратаки. Таким направлением остается Грузия. Также остается Молдова", – заявил Гарибашвили. Премьер подчеркнул, что сейчас начало войны для Грузии равноценно началу третьей мировой войны. Страна, по его словам, не перенесет новую войну. Поэтому главной задачей как сластей, так и оппозиции должно быть сохранение единства и совместная борьба с вызовами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, украина, молдова, политика, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, алексей арестович, нато, совет европы, евросоюз, грузинская мечта, единое нацдвижение