https://sputnik-georgia.ru/20230327/podsanktsionnaya-neft-ne-postupaet-v-gruziyu---minfin-276126277.html

Подсанкционная нефть не поступает в Грузию – Минфин

Подсанкционная нефть не поступает в Грузию – Минфин

Оппозиционный телеканал утверждает, что поставки подсанкционной нефти в Грузию курирует брат Бидзины Иванишвили 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T11:24+0400

2023-03-27T11:24+0400

2023-03-27T11:47+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Министерство финансов Грузии назвало дезинформацией утверждение оппозиционного телеканала "Формула" о том, что в страну поступает подсанкционная российская нефть.В сюжете телеканала "Формула" от 25 марта было сказано, что поставки подсанкционной нефти в Грузию курирует Александр Иванишвили – брат основателя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили. Ведомство категорически заявило, что Грузия соблюдает международные санкции, и "нет ни одного факта или доказательства, подтверждающих вышеуказанное обвинение". "С первых же дней введения международных санкций в таможенном департаменте Службы доходов создана рабочая группа с соответствующими полномочиями, которая в пределах компетенции осуществляет строгий контроль и превентивные мероприятия по обеспечению соблюдения указанных санкций на территории Грузии", – сказано в заявлении. Министерство отметило, что выявляется и контролируется перемещение запрещенных товаров на таможенную территорию Грузии лицами и компаниями, находящимися под санкциями, а также процедуры транзита, экспорта и реэкспорта. При этом министерство пояснило, что нет никаких запретов на транспортировку российской нефти или нефтепродуктов неморским путем (по железной дороге) или если они приобретены ниже предельной цены на нефтепродукты. "В целях предоставления общественности объективной информации здесь же поясняем, что согласно проверке Службы доходов международные санкции не распространяются на упомянутую в сюжете компанию ("Зеде Ойл"), груз и его владельцев (информация доступна в открытых источниках)", – говорится в заявлении. Глава МИД Грузии: интерес Запада к стране высокий из-за ее потенциала>>В связи с этим после завершения процедур таможенного контроля, согласно законодательству, начались процедуры импорта товара. Министерство вновь призвало всех воздерживаться от распространения непроверенной и неверной информации. "Любая информация, связанная с исполнением санкций, должна быть проверена в соответствующем органе, ответственном за исполнение санкций, – в Службе доходов министерства финансов Грузии, чего, к сожалению, не было сделано вышеупомянутым СМИ", – говорится в сообщении. Грузия соблюдает международные санкции, но свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, украина, бидзина иванишвили, россия