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Премьер Грузии сравнил Саакашвили с Брейвиком

Премьер Грузии сравнил Саакашвили с Брейвиком

Гарибашвили назвал невообразимым награждение норвежскими консерваторами Саакашвили премией за продвижение демократии и прав человека 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T14:16+0400

2023-03-27T14:16+0400

2023-03-27T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Награждение осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили премией в области прав человека – издевательство над грузинским народом, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. На прошлой неделе Саакашвили был удостоен премии имени норвежского политика Сьюра Линдебрекке (со-основатель консервативной партии Норвегии) за продвижение демократии и прав человека. На церемонии награждения, которая состоялась в Осло, присутствовали мать экс-президента Гиули Аласания и его сын Николоз Саакашвили. По его словам, эта премия ничего не значит. Это приблизительно то же самое, если бы какая-то страна наградила норвежского террориста Андерса Брейвика, в результате терактов которого погибли 77 человек. "Я не хочу сейчас вспоминать этот тяжелый случай, но раз со стороны этой норвежской организации такое отношение, вы помните, что в Норвегии Брейвик убил очень много людей. Это приблизительно то же самое, если бы какая-то страна вручила бы Брейвику награду", – заявил Гарибашвили. По словам премьера, Саакашвили виновен в гибели сотен молодых людей в Грузии. "Его режим был убийственным режимом", – подчеркнул Гарибашвили. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Чиковани: евродепутаты должны понять, что Саакашвили - политический манипулятор>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, норвегия, осло, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, валерий гелашвили, тбилисский городской суд