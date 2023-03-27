https://sputnik-georgia.ru/20230327/chikovani-evrodeputaty-dolzhny-ponyat-chto-saakashvili---politicheskiy-manipulyator-276145762.html

Чиковани: евродепутаты должны понять, что Саакашвили – политический манипулятор

Чиковани: евродепутаты должны понять, что Саакашвили – политический манипулятор

Некоторые депутаты Европарламента считают Саакашвили светом, а все остальное – тьмой, сказал депутат от "Грузинской мечты" 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T13:54+0400

2023-03-27T13:54+0400

2023-03-27T14:17+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Депутаты Европарламента, которые считают осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили светом, а все остальное – тьмой, должны понять, что он – политический манипулятор, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Чиковани. Европарламент в середине февраля принял резолюцию, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал резолюцию позорной. По его словам, часть европарламентариев озвучивает множество спекуляций о том, как государство обращается с осужденным Саакашвили. "К сожалению, у них есть сформировавшаяся позиция, что Саакашвили – это свет , а все остальное – тьма. Мы не сможем прийти к согласию по этой теме", – заявил Чиковани. Он подчеркнул, что с таким видением вопроса не согласны не только власти, но и грузинское общество. Невозможно, чтобы происходящее в Грузии было лучше видно из европейских городов, нежели это видит подавляющее большинство граждан Грузии в стране.Саакашвили нельзя вернуть в тюрьму одним махом – министр юстиции>>"Это объективная реальность. Мы не можем прийти к согласию на эту тему", – заявил Чиковани в передаче "Имеди LIVE". Страсти вокруг СаакашвилиС мая 2022 года осужденный экс-президент Грузии находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья, адвокаты и соратники Саакашвили многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. По их словам, в "Вивамеди" поставили неправильный диагноз и его неправильно лечат.В свою очередь, министерство юстиции и руководство клиники "Вивамеди" не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности. Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд.Апелляционный суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья>>Защита настаивала на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение было составлено на основе диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания.О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Представители власти обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Права Саакашвили защищены, в ухудшении здоровья виноват он сам - глава Минюста Грузии>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, одесская область, украина, михаил саакашвили, ираклий чиковани, ираклий гарибашвили, европарламент, тбилисский городской суд