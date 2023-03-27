https://sputnik-georgia.ru/20230327/prezident-gruzii-obvinila-vlasti-v-pooschrenii-nasiliya-nad-zhenschinami-276166644.html

Президент Грузии обвинила власти в поощрении насилия над женщинами

Президент Грузии обвинила власти в поощрении насилия над женщинами

Скандал разгорелся после того, как бывшая журналистка вновь подняла тему сексуального притеснения со стороны руководителя Post TV Шалвы Рамишвили 27.03.2023, Sputnik Грузия

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вступилась за бывшую журналистку Татию Самхарадзе, которая несколько лет назад была признана жертвой сексуального притеснения, и обвинила власти в поощрении насилия над женщинами. Скандал разгорелся после того, как Самхарадзе вновь подняла тему сексуального притеснения со стороны известного телеведущего и руководителя Post TV Шалвы Рамишвили, которого суд в 2018 году признал виновным.Вслед за Самхарадзе аналогичные обвинения озвучили еще четыре женщины. В их искренность поверили не все, в том числе некоторые представители парламентского большинства. Они осудили насилие и притеснение женщин в целом, но при этом отметили, что происходящее сейчас похоже на кампанию по очернению Рамишвили. По ее словам, Грузия с древних времен известна как страна сильных женщин, которых уважают. Президент подчеркнула, что некоторые люди, в том числе те, "у кого есть претензия быть публичным лицом", прибегли к "постыдной насмешке" над вероятными жертвами, чтобы оправдать то, что нельзя оправдывать. "Мне непонятен подобный не цивильный, не общественный, не солидарный подход... Тем более, когда мы знаем, что то, что начинается словесным оскорблением, часто продолжается физическим и в ряде случаев заканчивается и трагическими случаями фемицида", – отметила Зурабишвили. При этом она заявила, что правящая сила Грузии, с одной стороны, хвастается выполнением той части 12 рекомендаций Евросоюза, которая касается прав женщин и гендера, а с другой – поощряет виновного. Президент сделала заявление вскоре после того, как к ней за помощью обратилась сама журналистка Самхарадзе. "Люди, до каких пор вы собираетесь держать меня в этом плену? Госпожа президент, помогите, они превратили мое уничтожение в реалити-шоу!" – написала Самхарадзе на своей странице в соцсети в понедельник. По словам Самхарадзе, у ее дома дежурит съемочная группа проправительственного телеканала Post TV и не дает ей покоя. Журналист этого телеканала Натия Беридзе, которая утверждает, что Самхарадзе лгунья, заявила, что никакой съемочной группы у дома Самхарадзе нет, приходил лишь один журналист, чтобы задать вопрос, и вскоре ушел. Самхарадзе привлекла к себе внимание постом в соцсети, где говорилось об опасности работы в Post TV. Самхарадзе написала, что директор телеканала Рамишвили заманивал к себе молодых соискательниц работы и потом прибегал к сексуальному притеснению. Вскоре за директора вступилась журналистка Post TV Натия Беридзе. Она обвинила Самхарадзе во лжи и опубликовала на своей странице в соцсети видео, где та танцует вместе с Рамишвили. Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро>>Более того, Беридзе заявила, что за кампанией против Рамишвили стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, который является основателем оппозиционного телеканала "Формула". Беридзе утверждает, что брат супруги Кезерашвили Ираклий Чиковани пообещал Самхарадзе деньги за запуск кампании по очернению директора Post TV.Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что Кезерашвили является олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией "Единое национальное движение". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, шалва рамишвили, саломе зурабишвили , давид кезерашвили, грузинская мечта