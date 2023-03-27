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Тренер сборной Норвегии рассчитывает набрать очки в матче против Грузии в Батуми

Тренер сборной Норвегии рассчитывает набрать очки в матче против Грузии в Батуми

Сборная Грузии по итогам жеребьевки отборочного тура чемпионата Европы 2024 попала в группу А вместе с Испанией, Норвегией, Шотландией и Кипром 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T14:55+0400

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2023-03-27T14:55+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Наставник футбольной сборной Норвегии Столле Сольбаккен рассчитывает набрать очки в предстоящем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 против сборной Грузии в Батуми. Сборные Грузии и Норвегии сыграют 28 марта. Для грузинской команды этот матч станет первым в отборочном турнире ЧЕ, а для подопечных Сольбаккена – вторым. Норвежцы на прошлой неделе успели уступить лидеру группы А, Испании, со счетом 0:3. Что касается состояния игроков, по словам тренера, после матча с Испанией у некоторых есть небольшие травмы, но "сдаваться никто не собирается". "Я думаю, что ко вторнику все игроки поправятся и будут готовы к игре", — сказал главный тренер сборной Норвегии. За две недели до матча в Батуми стало известно, что поддержать Норвегию не сможет ее лидер и лучший бомбардир Эрлинг Холлан. Что касается сборной Грузии, то за три дня до матча с Норвегией подопечные Вилли Саньеля разгромили в товарищеском матче команду Монголии со счетом 6:1. Матч также пошел в Батуми. Начало игры "Грузия – Норвегия" в 20:00 по тбилисскому времени. Сборная Грузии по итогам жеребьевки отборочного тура чемпионата Европы 2024, который пройдет в Германии, попала в группу А вместе с Испанией, Норвегией, Шотландией и Кипром. Сборную Кипра тренирует бывший наставник грузинской команды Темур Кецбая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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