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Глава Минэнерго РФ: поставки российской нефти в Индию выросли в 22 раза в 2022 году

Глава Минэнерго РФ: поставки российской нефти в Индию выросли в 22 раза в 2022 году

Россия в прошлом году поставила в Китай около 67 млн тонн нефти, что составило почти треть от всего ее экспорта, заявил министр 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T21:46+0400

2023-03-28T21:46+0400

2023-03-28T21:46+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ."Если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки", – сказал Новак.Ранее в марте Новак сообщал, что Россия в прошлом году поставила в Китай около 67 млн тонн нефти, что составило почти треть от всего ее экспорта.Перенаправление энергопоставокПо словам Новака, перенаправление потоков российских энергоресурсов требует продолжения работы над формированием танкерного флота, совершенствованием платежей и созданием новых систем страхования."Наши дружественные страны – новые рынки, которые находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке, Арктике, Средней и Центральной Азии. Поэтому для нас важно в этом году сохранить темпы, связанные с созданием механизмов и инструментов, которые позволят нам надежно поставлять соответствующую продукцию на новые рынки. Речь идет и о логистических цепочках, и о продолжении формирования танкерного флота, о создании инструментов платежей, переходе на национальные валюты. Важным моментом в нынешних условиях будет являться и создание новых инструментов, новых систем страхования и перестрахования, которые бы принимались нашими клиентами и партнерами", – указал он.Также Новак упомянул необходимость развития нефтетранспортных мощностей в направлении российских портов, в частности порта Козьмино."И они даже превзошли ожидания, особенно тех скептиков, которые говорили о том, что наша страна упадет и по добыче, и по экспорту. Тем не менее, ничего из этого не произошло. Более того, мы обеспечили 42% доходов федерального бюджета, в предыдущем году это было 36%. Это значительный вклад в стабильную работу всей экономики нашей страны", – сказал вице-премьер РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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