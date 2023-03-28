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Глава Минэнерго РФ: поставки российской нефти в Индию выросли в 22 раза в 2022 году
Глава Минэнерго РФ: поставки российской нефти в Индию выросли в 22 раза в 2022 году
Россия в прошлом году поставила в Китай около 67 млн тонн нефти, что составило почти треть от всего ее экспорта, заявил министр 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T21:46+0400
2023-03-28T21:46+0400
2023-03-28T21:46+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ."Если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки", – сказал Новак.Ранее в марте Новак сообщал, что Россия в прошлом году поставила в Китай около 67 млн тонн нефти, что составило почти треть от всего ее экспорта.Перенаправление энергопоставокПо словам Новака, перенаправление потоков российских энергоресурсов требует продолжения работы над формированием танкерного флота, совершенствованием платежей и созданием новых систем страхования."Наши дружественные страны – новые рынки, которые находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке, Арктике, Средней и Центральной Азии. Поэтому для нас важно в этом году сохранить темпы, связанные с созданием механизмов и инструментов, которые позволят нам надежно поставлять соответствующую продукцию на новые рынки. Речь идет и о логистических цепочках, и о продолжении формирования танкерного флота, о создании инструментов платежей, переходе на национальные валюты. Важным моментом в нынешних условиях будет являться и создание новых инструментов, новых систем страхования и перестрахования, которые бы принимались нашими клиентами и партнерами", – указал он.Также Новак упомянул необходимость развития нефтетранспортных мощностей в направлении российских портов, в частности порта Козьмино."И они даже превзошли ожидания, особенно тех скептиков, которые говорили о том, что наша страна упадет и по добыче, и по экспорту. Тем не менее, ничего из этого не произошло. Более того, мы обеспечили 42% доходов федерального бюджета, в предыдущем году это было 36%. Это значительный вклад в стабильную работу всей экономики нашей страны", – сказал вице-премьер РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, экономика, новости, александр новак, индия, китай
в мире, россия, экономика, новости, александр новак, индия, китай
Глава Минэнерго РФ: поставки российской нефти в Индию выросли в 22 раза в 2022 году
Россия в прошлом году поставила в Китай около 67 млн тонн нефти, что составило почти треть от всего ее экспорта, заявил министр
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ.
"Если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки", – сказал Новак.
Ранее в марте Новак сообщал, что Россия в прошлом году поставила в Китай около 67 млн тонн нефти, что составило почти треть от всего ее экспорта.
Перенаправление энергопоставок
По словам Новака, перенаправление потоков российских энергоресурсов требует продолжения работы над формированием танкерного флота, совершенствованием платежей и созданием новых систем страхования.
"Наши дружественные страны – новые рынки, которые находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке, Арктике, Средней и Центральной Азии. Поэтому для нас важно в этом году сохранить темпы, связанные с созданием механизмов и инструментов, которые позволят нам надежно поставлять соответствующую продукцию на новые рынки. Речь идет и о логистических цепочках, и о продолжении формирования танкерного флота, о создании инструментов платежей, переходе на национальные валюты. Важным моментом в нынешних условиях будет являться и создание новых инструментов, новых систем страхования и перестрахования, которые бы принимались нашими клиентами и партнерами", – указал он.
Также Новак упомянул необходимость развития нефтетранспортных мощностей в направлении российских портов, в частности порта Козьмино.
Вице-премьер РФ также отметил, что доходы российского топливно-энергетического комплекса в 2022 году обеспечили 42% бюджетных поступлений против 36% в 2021 году. Он добавил, что в текущем году, несмотря на санкции, была обеспечена стабильная и надежная работа российского ТЭК, отрасль достигла неплохих результатов.
"И они даже превзошли ожидания, особенно тех скептиков, которые говорили о том, что наша страна упадет и по добыче, и по экспорту. Тем не менее, ничего из этого не произошло. Более того, мы обеспечили 42% доходов федерального бюджета, в предыдущем году это было 36%. Это значительный вклад в стабильную работу всей экономики нашей страны", – сказал вице-премьер РФ.