https://sputnik-georgia.ru/20230328/kakogo-chisla-blagoveschenie-presvyatoy-bogoroditsy-2023-tserkovnyy-kalendar-276183210.html

Какого числа Благовещение Пресвятой Богородицы 2023? Церковный календарь

Какого числа Благовещение Пресвятой Богородицы 2023? Церковный календарь

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников православной церкви 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T13:53+0400

2023-03-28T13:53+0400

2023-03-28T13:58+0400

религия

справки

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В этот день вспоминают евангельское событие о том, как Архангел Гавриил возвестил Деве Марии благую весть о зачатии и рождении Ею Сына Божьего. Какого числа отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы в 2023-м по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Благовещение Пресвятой Богородицы Будущая Богородица до 14 лет жила и воспитывалась при Иерусалимском храме. Когда пришло время самой целомудренной Деве во всей Вселенной покинуть храм, ее выдали замуж за престарелого, благочестивого плотника Иосифа, который должен был оберегать невинность и чистоту Марии. Когда Архангел Гавриил сообщил Марии, что Она станет Матерью Сына Божьего, Дева, смущаясь, спросила посланника Божьего, каким образом получится это зачатие. Архистратиг пояснил, что у Господа нет предела возможностям, приведя в пример бесплодную родственницу Марии – Святую Елизавету, забеременевшую шесть месяцев назад в преклонном возрасте. Великий пост 2023: календарь питания по дням>>Мария, услышав в речах Архангела Божью волю, произнесла: "Я раба Господня, да будет со Мною по слову твоему". Считается, что именно в момент произнесения этой фразы Девой Марией и произошло Святое зачатие. Когда Иосиф узнал, что Мария беременна, хотел тайно Ее отпустить, но Ангел Господень, явившись ему во сне, сказал, что Ее будущий Ребенок — от Святого Духа. Иосиф принял свою жену – у них родился сын, которого нарекли Иисусом. События Благовещения описаны в Евангелии от Луки. Благовещение в церковном календаре Благовещение Пресвятой Богородицы по церковному календарю православные ежегодно празднуют 7 апреля, за девять месяцев до Рождества Христова.Праздник установили апостолы, однако праздновать особо Благовещение Пресвятой Богородицы стали в начале IV века, после открытия равноапостольной Еленой Святых мест земной жизни Спасителя и строительства в этих местах храмов, в том числе базилики в Назарете, на месте явления Деве Марии Архангела Гавриила. Название "Благовещение Пресвятой Богородицы" празднику присвоили в VII веке. Праздник, по некоторым сведениям, установил святитель Кирилл Иерусалимский, который к концу VII века был одним из важнейших в Византии. В западной церкви он распространился примерно в то же время. Исторически праздник Рождества Христова установили значительно раньше, а Благовещению посвятили день, предваряющий Рождество на девять месяцев. Поэтому датой Благовещения в церковном календаре как на Востоке, так и на Западе считается 25 марта (7 апреля по-старому стилю). Материал подготовлен на основе открытых источников.

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