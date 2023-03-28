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https://sputnik-georgia.ru/20230328/molodaya-gruzinka-ranena-v-italii--276191886.html
Молодая грузинка ранена в Италии
Молодая грузинка ранена в Италии
Мужчина несколько раз выстрелил в женщину, полиции удалось его задержать 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T16:45+0400
2023-03-28T16:45+0400
происшествия
грузия
италия
бари
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Грузинку в возрасте 32 лет ранили в городе Бари на юге Италии, ее состояние оценивается как тяжелое, сообщает телекомпания "Рустави 2". Случай произошел в районе Либерта. По информации местных СМИ, мужчина средних лет нанес женщине множество ранений огнестрельным оружием и пытался скрыться с места происшествия, однако полиции удалось его задержать. Мотив преступления неизвестен. Пострадавшая переведена в клинику. О других деталях происшествия пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, италия, бари
происшествия, грузия, италия, бари

Молодая грузинка ранена в Италии

16:45 28.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Thanate Tan / Italy Police carМашина Итальянской службы полиции
Машина Итальянской службы полиции - Sputnik Грузия, 1920, 28.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Thanate Tan / Italy Police car
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Мужчина несколько раз выстрелил в женщину, полиции удалось его задержать
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Грузинку в возрасте 32 лет ранили в городе Бари на юге Италии, ее состояние оценивается как тяжелое, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Случай произошел в районе Либерта. По информации местных СМИ, мужчина средних лет нанес женщине множество ранений огнестрельным оружием и пытался скрыться с места происшествия, однако полиции удалось его задержать.
Мотив преступления неизвестен. Пострадавшая переведена в клинику. О других деталях происшествия пока не сообщается.
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