https://sputnik-georgia.ru/20230328/molodaya-gruzinka-ranena-v-italii--276191886.html

Молодая грузинка ранена в Италии

Молодая грузинка ранена в Италии

Мужчина несколько раз выстрелил в женщину, полиции удалось его задержать 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T16:45+0400

2023-03-28T16:45+0400

2023-03-28T16:45+0400

происшествия

грузия

италия

бари

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Грузинку в возрасте 32 лет ранили в городе Бари на юге Италии, ее состояние оценивается как тяжелое, сообщает телекомпания "Рустави 2". Случай произошел в районе Либерта. По информации местных СМИ, мужчина средних лет нанес женщине множество ранений огнестрельным оружием и пытался скрыться с места происшествия, однако полиции удалось его задержать. Мотив преступления неизвестен. Пострадавшая переведена в клинику. О других деталях происшествия пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, италия, бари