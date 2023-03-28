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Парламент Швейцарии создаст комиссию по расследованию ситуации вокруг Credit Suisse
Парламент Швейцарии создаст комиссию по расследованию ситуации вокруг Credit Suisse
Комиссия по расследованию должна установить ответственность властей и органов в отношении поглощения UBS Credit suisse 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T19:25+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Компетентный орган нижней палаты парламента Швейцарии единогласно проголосовал за создание комиссии по расследованию в связи с поглощением банка Credit Suisse его конкурентом UBS, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента Швейцарии.Швейцарский банк Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен крупнейшим банком страны UBS.Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит 3 миллиарда швейцарских франков.Федеральный совет (правительство) Швейцарии предоставил банку UBS гарантию в размере 9 миллиардов швейцарских франков (более 9,7 миллиарда долларов) на покрытие потенциальных убытков Credit Suisse.Кто стоит за менеджментом Credit Suisse? MKD Law о шантаже Иванишвили и цензуре >>В свою очередь, Национальный банк Швейцарии предоставит 100 миллиардов швейцарских франков (108 миллиардов долларов) ликвидности UBS.Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек. На позапрошлой неделе стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, швейцария, credit suisse
в мире, новости, экономика, швейцария, credit suisse
Парламент Швейцарии создаст комиссию по расследованию ситуации вокруг Credit Suisse
19:25 28.03.2023 (обновлено: 19:33 28.03.2023)
Комиссия по расследованию должна установить ответственность властей и органов в отношении поглощения UBS Credit suisse
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Компетентный орган нижней палаты парламента Швейцарии единогласно проголосовал за создание комиссии по расследованию в связи с поглощением банка Credit Suisse его конкурентом UBS, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента Швейцарии.
Швейцарский банк Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен крупнейшим банком страны UBS.
"Члены бюро Национального совета единогласно решили предложить создать парламентскую комиссию по расследованию для установления ответственности властей и органов в отношении поглощения UBS Credit suisse", – сказано в документе.
Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит 3 миллиарда швейцарских франков.
Федеральный совет (правительство) Швейцарии предоставил банку UBS гарантию в размере 9 миллиардов швейцарских франков (более 9,7 миллиарда долларов) на покрытие потенциальных убытков Credit Suisse.
В свою очередь, Национальный банк Швейцарии предоставит 100 миллиардов швейцарских франков (108 миллиардов долларов) ликвидности UBS.
Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек. На позапрошлой неделе стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть.