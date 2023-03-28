https://sputnik-georgia.ru/20230328/posla-norvegii-vyzvali-v-mid-gruzii-276186801.html

Посла Норвегии вызвали в МИД Грузии

Посла Норвегии вызвали в МИД Грузии

Дипломата вызвали в связи с присуждением Михаилу Саакашвили в Норвегии премии за продвижение прав человека, свободы и демократических институтов 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T15:09+0400

2023-03-28T15:09+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Посол Норвегии в Грузии Хелена Санд Андерсен во вторник была вызвана в МИД, сообщает телеканал "Рустави 2". Решение о вызове дипломата было принято после того, как "Консервативная партия" Норвегии вручила экс-президенту Грузии, осужденному Михаилу Саакашвили, премию Сьюра Линдебрекке за продвижение прав человека, свободы и демократических институтов. Норвежский дипломат покинула МИД без комментариев. "Это просто позор!" – вице-премьер Грузии о норвежской премии Саакашвили >>Сегодня же у здания посольства Норвегии прошла акция протеста. Организовал акцию брат арестованного во время президентства Саакашвили экс-главы Контрольной палаты Грузии Сулхана Молашвили – Торнике. Европейский суд по правам человек (ЕСПЧ) в 2014 году признал, что Сулхана Молашвили пытали в тюрьме. Участники акции требовали встречи с послом Норвегии в Грузии и изложения позиции – согласно ли норвежское правительство с "Консервативной партией" Норвегии, присудившей награду Михаилу Саакашвили. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был удостоен премии имени Сьюра Линдебрекке – основателя "Консервативной партии" Норвегии. На церемонии награждения присутствовали мать экс-президента Гиули Аласания и младший сын Николоз Саакашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник заявил, что награждение Саакашвили равносильно передаче премии норвежскому террористу Андерсу Брейвику, жертвами которого стали более 70 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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