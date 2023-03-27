https://sputnik-georgia.ru/20230327/eto-prosto-pozor--vitse-premer-gruzii-o-norvezhskoy-premii-saakashvili-276154070.html
"Это просто позор!" – вице-премьер Грузии о норвежской премии Саакашвили
"Это просто позор!" – вице-премьер Грузии о норвежской премии Саакашвили
Характерной чертой нашей эпохи стало то, что ложь в большем приоритете, чем истина, сказала Цулукиани 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T16:36+0400
2023-03-27T16:36+0400
2023-03-27T16:42+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала позором вручение осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили норвежской премии в области прав человека.На прошлой неделе Саакашвили был удостоен премии имени норвежского политика Сьюра Линдебрекке (со-основатель консервативной партии Норвегии) за продвижение демократии и прав человека. На церемонии награждения, которая состоялась в Осло, присутствовали мать экс-президента Гиули Аласания и его сын Николоз Саакашвили.По ее словам, непонятно, что говорить, когда ложь выдают за правду и преступника награждают, как голубя мира. "Это просто позор", – сказала она. Вице-премьер Грузии назвала серьезной проблемой в мире в целом то, что доказывать правду стало очень сложно."К сожалению, часто ложь превалирует над истиной. Приоритет вместо правды отдается лжи. Как видно, это характерная черта той эпохи, в которой мы все вместе живем", – отметила Цулукиани.Премьер Грузии сравнил Саакашвили с Брейвиком>>Ранее премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили назвал вручение Саакашвили премии в области прав человека издевательством над грузинским народом и сравнил экс-президента Грузии с норвежским террористом Андерсом Брейвиком, в результате терактов которого погибли 77 человек.Страсти вокруг СаакашвилиС мая 2022 года осужденный экс-президент Грузии находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья, адвокаты и соратники Саакашвили многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. По их словам, в "Вивамеди" поставили неправильный диагноз и его неправильно лечат.В свою очередь, министерство юстиции и руководство клиники "Вивамеди" не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности.Чиковани: евродепутаты должны понять, что Саакашвили - политический манипулятор>>Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов.Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд.Защита настаивала на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение было составлено на основе диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами.Саакашвили нельзя вернуть в тюрьму одним махом – министр юстиции>>Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания.О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Представители власти обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Апелляционный суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, украина, норвегия, михаил саакашвили, тея цулукиани, ираклий гарибашвили, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба
грузия, новости, украина, норвегия, михаил саакашвили, тея цулукиани, ираклий гарибашвили, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба
"Это просто позор!" – вице-премьер Грузии о норвежской премии Саакашвили
16:36 27.03.2023 (обновлено: 16:42 27.03.2023)
Характерной чертой нашей эпохи стало то, что ложь в большем приоритете, чем истина, сказала Цулукиани
ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала позором вручение осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили норвежской премии в области прав человека.
На прошлой неделе Саакашвили был удостоен премии имени норвежского политика Сьюра Линдебрекке (со-основатель консервативной партии Норвегии) за продвижение демократии и прав человека. На церемонии награждения, которая состоялась в Осло, присутствовали мать экс-президента Гиули Аласания и его сын Николоз Саакашвили.
"Одна из норвежских партий награждает преступника, садиста, нарушителя прав человека, о деятельности которого Страсбургский суд безостановочно выносит решения за те противоположенные действия, за которые он "прославился" среди народа", – заявила Цулукиани журналистам.
По ее словам, непонятно, что говорить, когда ложь выдают за правду и преступника награждают, как голубя мира. "Это просто позор", – сказала она.
Вице-премьер Грузии назвала серьезной проблемой в мире в целом то, что доказывать правду стало очень сложно.
"К сожалению, часто ложь превалирует над истиной. Приоритет вместо правды отдается лжи. Как видно, это характерная черта той эпохи, в которой мы все вместе живем", – отметила Цулукиани.
Ранее премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили назвал вручение Саакашвили премии в области прав человека издевательством над грузинским народом и сравнил экс-президента Грузии с норвежским террористом Андерсом Брейвиком, в результате терактов которого погибли 77 человек.
Страсти вокруг Саакашвили
С мая 2022 года осужденный экс-президент Грузии находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья, адвокаты и соратники Саакашвили многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. По их словам, в "Вивамеди" поставили неправильный диагноз и его неправильно лечат.
В свою очередь, министерство юстиции и руководство клиники "Вивамеди" не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности.
Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов.
Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд.
Защита настаивала на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение было составлено на основе диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами.
Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания.
О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Представители власти обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.