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"Это просто позор!" – вице-премьер Грузии о норвежской премии Саакашвили

"Это просто позор!" – вице-премьер Грузии о норвежской премии Саакашвили

Характерной чертой нашей эпохи стало то, что ложь в большем приоритете, чем истина, сказала Цулукиани 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T16:36+0400

2023-03-27T16:36+0400

2023-03-27T16:42+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала позором вручение осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили норвежской премии в области прав человека.На прошлой неделе Саакашвили был удостоен премии имени норвежского политика Сьюра Линдебрекке (со-основатель консервативной партии Норвегии) за продвижение демократии и прав человека. На церемонии награждения, которая состоялась в Осло, присутствовали мать экс-президента Гиули Аласания и его сын Николоз Саакашвили.По ее словам, непонятно, что говорить, когда ложь выдают за правду и преступника награждают, как голубя мира. "Это просто позор", – сказала она. Вице-премьер Грузии назвала серьезной проблемой в мире в целом то, что доказывать правду стало очень сложно."К сожалению, часто ложь превалирует над истиной. Приоритет вместо правды отдается лжи. Как видно, это характерная черта той эпохи, в которой мы все вместе живем", – отметила Цулукиани.Премьер Грузии сравнил Саакашвили с Брейвиком>>Ранее премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили назвал вручение Саакашвили премии в области прав человека издевательством над грузинским народом и сравнил экс-президента Грузии с норвежским террористом Андерсом Брейвиком, в результате терактов которого погибли 77 человек.Страсти вокруг СаакашвилиС мая 2022 года осужденный экс-президент Грузии находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья, адвокаты и соратники Саакашвили многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. По их словам, в "Вивамеди" поставили неправильный диагноз и его неправильно лечат.В свою очередь, министерство юстиции и руководство клиники "Вивамеди" не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности.Чиковани: евродепутаты должны понять, что Саакашвили - политический манипулятор>>Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов.Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд.Защита настаивала на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение было составлено на основе диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами.Саакашвили нельзя вернуть в тюрьму одним махом – министр юстиции>>Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания.О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Представители власти обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Апелляционный суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, украина, норвегия, михаил саакашвили, тея цулукиани, ираклий гарибашвили, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба