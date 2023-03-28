https://sputnik-georgia.ru/20230328/prokuratura-gruzii-raskrylo-delo-svyazannoe-s-mezhdunarodnoy-finansovoy-piramidoy-276194093.html

Прокуратура Грузии раскрыла дело, связанное с международной финансовой пирамидой

Прокуратура Грузии раскрыла дело, связанное с международной финансовой пирамидой

Один из обвиняемых решил отмыть деньги в Грузии и приобрел недвижимость, автомобиль и парковочные места 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T17:32+0400

2023-03-28T17:32+0400

2023-03-28T17:46+0400

происшествия

грузия

новости

сша

прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/71/234097194_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7747acc8f4af1f62e8b5971ff9edded.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Раскрыто дело о попытке отмыть деньги, добытые при помощи мошенничества на сотни миллионов долларов, через Грузию, обвиняется иностранец, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. Генеральная прокуратура не уточняет, гражданином какой страны является обвиняемый и задержан ли он на данный момент. Следствие, которое происходило при сотрудничестве с правоохранителями США, установило, что обвиняемый вместе с сообщниками в 2019 году создал международную мошенническую инвестиционную платформу "Форсаж" , которая действовала по принципу финансовой пирамиды. В Грузии ужесточают закон об отмывании денег>>По версии следствия, при помощи масштабной мошеннической схемы, над которой работала высокопрофессиональная организованная преступная группировка, в период с 2020 по 2022 год основатели привлекли на платформу капитал в размере около 340 миллионов долларов. После этого люди, стоящие во главе группировки, забрали деньги себе, а саму платформу упразднили. Части лиц предъявлено обвинение в мошенничестве в США, а один из участников группировки решил отмыть свои деньги и, по данным расследования, решил воспользоваться для этого грузинскими банками. Для этого обвиняемый поэтапно ввез деньги в Грузию и разместил их на своем личном счету и счетах связанных с ним лиц. На часть средств он приобрел различное имущество, таким образом легализовав свой доход, говорится в сообщении. На данный момент прокуратура уже арестовала квартиры в элитном районе Тбилиси, Ваке, общей площадью 590 квадратных метров, пять парковочных мест, автомобиль марки LEXUS и собирается изъять их в пользу государства. Самому иностранцу теперь грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за легализацию незаконных доходов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, сша, прокуратура