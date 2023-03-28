https://sputnik-georgia.ru/20230328/protest-medpersonala-respublikanskoy-bolnitsy---dvoe-rukovoditeley-uvolilis-276180106.html

Протест врачей Республиканской больницы в Тбилиси – двое руководителей уволились

Протест врачей Республиканской больницы в Тбилиси – двое руководителей уволились

Врачи требуют смены руководства и перестройки больницы без остановки рабочего процесса 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T12:39+0400

2023-03-28T12:39+0400

2023-03-28T13:39+0400

грузия

новости

республиканская больница

зураб азарашвили

минздрав

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Клинический директор Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) Владимир Папава и директор управления качеством Шорена Кицмаришвили покинули занимаемые должности на фоне протестов медперсонала. Медперсонал Республиканской больницы второй день проводит акции протеста в медучреждении с требованием смены руководства и перестройки больницы без остановки рабочего процесса. Митингующие медработники выразили недовольство тем, что и. о. директора больницы Заза Авалиани, в отличие от Папава и Кицмаришвили, решил остаться на своей должности. Минздрав Грузии планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить Республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил всех сотрудников больницы, что они сохранят работу. В свою очередь министр здравоохранения Зураб Азарашвили пояснил, что часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату.Министр рассказал, когда преобразится республиканская больница в Тбилиси>>Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Демонтаж не коснется только новой части здания, в которой разместятся кабинеты административного персонала и некоторых врачей. Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, республиканская больница, зураб азарашвили, минздрав