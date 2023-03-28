https://sputnik-georgia.ru/20230328/protest-medpersonala-respublikanskoy-bolnitsy---dvoe-rukovoditeley-uvolilis-276180106.html
Протест врачей Республиканской больницы в Тбилиси – двое руководителей уволились
Протест врачей Республиканской больницы в Тбилиси – двое руководителей уволились
Врачи требуют смены руководства и перестройки больницы без остановки рабочего процесса 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T12:39+0400
2023-03-28T12:39+0400
2023-03-28T13:39+0400
грузия
новости
республиканская больница
зураб азарашвили
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24791/30/247913044_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4dc718115ed6802ba93b8042aa6a1292.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Клинический директор Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) Владимир Папава и директор управления качеством Шорена Кицмаришвили покинули занимаемые должности на фоне протестов медперсонала. Медперсонал Республиканской больницы второй день проводит акции протеста в медучреждении с требованием смены руководства и перестройки больницы без остановки рабочего процесса. Митингующие медработники выразили недовольство тем, что и. о. директора больницы Заза Авалиани, в отличие от Папава и Кицмаришвили, решил остаться на своей должности. Минздрав Грузии планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить Республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил всех сотрудников больницы, что они сохранят работу. В свою очередь министр здравоохранения Зураб Азарашвили пояснил, что часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату.Министр рассказал, когда преобразится республиканская больница в Тбилиси>>Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Демонтаж не коснется только новой части здания, в которой разместятся кабинеты административного персонала и некоторых врачей. Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24791/30/247913044_59:0:2620:1921_1920x0_80_0_0_4c93cbbac60415789d687fb7e22a4d5e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, республиканская больница, зураб азарашвили, минздрав
грузия, новости, республиканская больница, зураб азарашвили, минздрав
Протест врачей Республиканской больницы в Тбилиси – двое руководителей уволились
12:39 28.03.2023 (обновлено: 13:39 28.03.2023)
Врачи требуют смены руководства и перестройки больницы без остановки рабочего процесса
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Клинический директор Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) Владимир Папава и директор управления качеством Шорена Кицмаришвили покинули занимаемые должности на фоне протестов медперсонала.
Медперсонал Республиканской больницы второй день проводит акции протеста в медучреждении с требованием смены руководства и перестройки больницы без остановки рабочего процесса.
Митингующие медработники выразили недовольство тем, что и. о. директора больницы Заза Авалиани, в отличие от Папава и Кицмаришвили, решил остаться на своей должности.
Минздрав Грузии планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить Республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил всех сотрудников больницы, что они сохранят работу. В свою очередь министр здравоохранения Зураб Азарашвили пояснил, что часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату.
Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Демонтаж не коснется только новой части здания, в которой разместятся кабинеты административного персонала и некоторых врачей.
Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.
В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.