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Саблист из Грузии возглавляет рейтинг международной федерации
Саблист из Грузии возглавляет рейтинг международной федерации
Грузин на 23 очка опережает ближайшего соперника, трехкратного олимпийского чемпиона, венгра Арона Силадьи 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T20:51+0400
2023-03-28T20:51+0400
2023-03-28T20:51+0400
грузия
новости
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сандро базадзе
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе возглавляет обновленный рейтинг Международной федерации фехтования – FIE. FIE опубликовала обновленный рейтинг после завершения розыгрыша Кубка мира в Будапеште, где Базадзе занял второе место. В копилке Сандро Базадзе 253 балла. Он на 23 очка опережает ближайшего соперника, трехкратного олимпийского чемпиона, венгра Арона Силадьи. Сандро Базадзе – золотой самородок фехтовальной семьи >>Именно Силадьи Базадзе проиграл финальную встречу в Будапеште. Грузинский саблист лидировал на протяжении всей встречи, но по решению судей уступил венгру со счетом 14:15. С прошлого сезона Сандро Базадзе седьмой раз подряд входит в тройку лучших на престижных турнирах – чемпионат мира, чемпионат Европы, Гран-при и Кубок мира. Летом грузинского саблиста ожидают два главных события года – 1 июня чемпионат Европы по фехтованию (European Fencing Championships) в Базеле, в 22-30 июля – World Fencing Championships, Чемпионат мира по фехтованию в Милане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, сандро базадзе
грузия, новости, спорт, сандро базадзе
Саблист из Грузии возглавляет рейтинг международной федерации
Грузин на 23 очка опережает ближайшего соперника, трехкратного олимпийского чемпиона, венгра Арона Силадьи
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik.
Грузинский саблист Сандро Базадзе возглавляет обновленный рейтинг
Международной федерации фехтования – FIE.
FIE опубликовала обновленный рейтинг после завершения розыгрыша Кубка мира в Будапеште, где Базадзе занял второе место.
В копилке Сандро Базадзе 253 балла. Он на 23 очка опережает ближайшего соперника, трехкратного олимпийского чемпиона, венгра Арона Силадьи.
Именно Силадьи Базадзе проиграл финальную встречу в Будапеште. Грузинский саблист лидировал на протяжении всей встречи, но по решению судей уступил венгру со счетом 14:15.
С прошлого сезона Сандро Базадзе седьмой раз подряд входит в тройку лучших на престижных турнирах – чемпионат мира, чемпионат Европы, Гран-при и Кубок мира.
Летом грузинского саблиста ожидают два главных события года – 1 июня чемпионат Европы по фехтованию (European Fencing Championships) в Базеле, в 22-30 июля – World Fencing Championships, Чемпионат мира по фехтованию в Милане.