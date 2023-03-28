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Саблист из Грузии возглавляет рейтинг международной федерации

Саблист из Грузии возглавляет рейтинг международной федерации

Грузин на 23 очка опережает ближайшего соперника, трехкратного олимпийского чемпиона, венгра Арона Силадьи 28.03.2023, Sputnik Грузия

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сандро базадзе

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе возглавляет обновленный рейтинг Международной федерации фехтования – FIE. FIE опубликовала обновленный рейтинг после завершения розыгрыша Кубка мира в Будапеште, где Базадзе занял второе место. В копилке Сандро Базадзе 253 балла. Он на 23 очка опережает ближайшего соперника, трехкратного олимпийского чемпиона, венгра Арона Силадьи. Сандро Базадзе – золотой самородок фехтовальной семьи >>Именно Силадьи Базадзе проиграл финальную встречу в Будапеште. Грузинский саблист лидировал на протяжении всей встречи, но по решению судей уступил венгру со счетом 14:15. С прошлого сезона Сандро Базадзе седьмой раз подряд входит в тройку лучших на престижных турнирах – чемпионат мира, чемпионат Европы, Гран-при и Кубок мира. Летом грузинского саблиста ожидают два главных события года – 1 июня чемпионат Европы по фехтованию (European Fencing Championships) в Базеле, в 22-30 июля – World Fencing Championships, Чемпионат мира по фехтованию в Милане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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