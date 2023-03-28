https://sputnik-georgia.ru/20230328/ubiystvo-na-dne-rozhdeniya--sud-prigovoril-obvinyaemogo-k-14-godam-lisheniya-svobody-276181305.html

Убийство на дне рождения близ Тбилиси – обвиняемый получил 14 лет тюрьмы

Убийство на дне рождения близ Тбилиси – обвиняемый получил 14 лет тюрьмы

Убитый Мириан Кукава - сын известного в Тбилиси врача Нино Вашакидзе 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T13:16+0400

2023-03-28T13:16+0400

2023-03-28T13:47+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Мцхетский районный суд признал виновным обвиняемого в умышленном убийстве 20-летнего Мириана Кукава, сына известного в Тбилиси врача Нино Вашакидзе, и приговорил к 14 годам лишения свободы, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии. Еще двоих суд признал виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Один из них получил три года и шесть месяцев тюрьмы, а второй – два года. Убийство на дне рождения близ Тбилиси: прокуратура раскрыла подробности>>Согласно материалам дела, преступление произошло в селе Цхваричамия (Мцхетский район) близ Тбилиси 28 июля 2022 года. Во время празднования дня рождения между гостями произошла драка с применением холодного оружия. Один из участников драки нанес Мириану Кукава ранения, от которых он скончался по дороге в больницу. Следствие также установило других участников конфликта, которые до того, как произошло убийство, оскорбляли и применяли силу против Кукава и его друзей. В суде продолжается рассмотрение дела других фигурантов, которые обвиняются в хулиганстве, в даче заведомо ложных показаний и недонесении о преступлении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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