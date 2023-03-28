https://sputnik-georgia.ru/20230328/v-gruzii-otmetili-100-letie-universiteta-teatra-i-kino-im-shota-rustaveli-276183810.html

В Грузии отметили 100-летие университета театра и кино им. Шота Руставели

В Грузии отметили 100-летие университета театра и кино им. Шота Руставели

По случаю юбилея состоялся спектакль "История грузинского театра" 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T14:13+0400

2023-03-28T14:13+0400

2023-03-28T14:13+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Столетний юбилей Государственного университета театра и кино им. Шота Руставели отметили в Международный день театра, 27 марта, говорится в сообщении министерства культуры. Международный день театра отметили на большой сцене Национального театра им. Шота Руставели, где прошел спектакль-перформанс "История грузинского театра". На вечере под руководством режиссера Николоза Сабашвили выступили телеведущий, театровед Николоз Цулукидзе, ансамбль "Сухишвили", оркестр Театра оперы и балета им. Закария Палиашвили и маэстро Ника Никвашвили, исполнительница Като Кварацхелия. Государственный университет театра и кино имени Шота Руставели официально получил свое название в 2002 году, объединив драматические курсы Ладо Месхишвили, основанные в 1912 году, а также Театральный институт, основанный Акакием Пагава в 1922 году. В 2006 году он объединился с Государственным университетом искусств и культуры имени Эквтиме Такаишвили. Национальный балет "Сухишвили" проведет концерты в Тбилиси в апреле>>В университете функционируют факультеты драмы, кино-телевидения, художественных наук, медиа и менеджмента, на которых обучаются более тысячи студентов на степенях бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Университет сыграл большую роль в подготовке специалистов в области театра и кино для народов Кавказа. Здесь готовили кадры для русского, армянского, азербайджанского, абхазского, осетино-ингушского, чеченского, дагестанского и других театров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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