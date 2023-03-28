https://sputnik-georgia.ru/20230328/v-gruzii-otmetili-100-letie-universiteta-teatra-i-kino-im-shota-rustaveli-276183810.html
В Грузии отметили 100-летие университета театра и кино им. Шота Руставели
В Грузии отметили 100-летие университета театра и кино им. Шота Руставели
По случаю юбилея состоялся спектакль "История грузинского театра" 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T14:13+0400
2023-03-28T14:13+0400
2023-03-28T14:13+0400
грузия
культура
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1c/276182154_0:99:1600:999_1920x0_80_0_0_3aea68e423df08c23728de42037acbcd.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Столетний юбилей Государственного университета театра и кино им. Шота Руставели отметили в Международный день театра, 27 марта, говорится в сообщении министерства культуры. Международный день театра отметили на большой сцене Национального театра им. Шота Руставели, где прошел спектакль-перформанс "История грузинского театра". На вечере под руководством режиссера Николоза Сабашвили выступили телеведущий, театровед Николоз Цулукидзе, ансамбль "Сухишвили", оркестр Театра оперы и балета им. Закария Палиашвили и маэстро Ника Никвашвили, исполнительница Като Кварацхелия. Государственный университет театра и кино имени Шота Руставели официально получил свое название в 2002 году, объединив драматические курсы Ладо Месхишвили, основанные в 1912 году, а также Театральный институт, основанный Акакием Пагава в 1922 году. В 2006 году он объединился с Государственным университетом искусств и культуры имени Эквтиме Такаишвили. Национальный балет "Сухишвили" проведет концерты в Тбилиси в апреле>>В университете функционируют факультеты драмы, кино-телевидения, художественных наук, медиа и менеджмента, на которых обучаются более тысячи студентов на степенях бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Университет сыграл большую роль в подготовке специалистов в области театра и кино для народов Кавказа. Здесь готовили кадры для русского, армянского, азербайджанского, абхазского, осетино-ингушского, чеченского, дагестанского и других театров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1c/276182154_268:0:1600:999_1920x0_80_0_0_551231d08a3909db417dd282ae3984c9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, культура, новости
грузия, культура, новости
В Грузии отметили 100-летие университета театра и кино им. Шота Руставели
По случаю юбилея состоялся спектакль "История грузинского театра"
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Столетний юбилей Государственного университета театра и кино им. Шота Руставели отметили в Международный день театра, 27 марта, говорится в сообщении министерства культуры.
Международный день театра отметили на большой сцене Национального театра им. Шота Руставели, где прошел спектакль-перформанс "История грузинского театра".
На вечере под руководством режиссера Николоза Сабашвили выступили телеведущий, театровед Николоз Цулукидзе, ансамбль "Сухишвили", оркестр Театра оперы и балета им. Закария Палиашвили и маэстро Ника Никвашвили, исполнительница Като Кварацхелия.
Государственный университет театра и кино имени Шота Руставели официально получил свое название в 2002 году, объединив драматические курсы Ладо Месхишвили, основанные в 1912 году, а также Театральный институт, основанный Акакием Пагава в 1922 году. В 2006 году он объединился с Государственным университетом искусств и культуры имени Эквтиме Такаишвили.
В университете функционируют факультеты драмы, кино-телевидения, художественных наук, медиа и менеджмента, на которых обучаются более тысячи студентов на степенях бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
Университет сыграл большую роль в подготовке специалистов в области театра и кино для народов Кавказа. Здесь готовили кадры для русского, армянского, азербайджанского, абхазского, осетино-ингушского, чеченского, дагестанского и других театров.