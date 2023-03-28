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В Грузии резко похолодает – предупреждение синоптиков

В Грузии резко похолодает – предупреждение синоптиков

Минусовая температура может негативно повлиять на фруктовые деревья, находящиеся в фазе цветения, говорится в сообщении 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T20:26+0400

2023-03-28T20:26+0400

2023-03-28T20:26+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. С 29 марта до 2 апреля на территории Грузии ожидается резкое ухудшение погоды, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В ночные часы 29 марта на черноморском побережье и в отдельных районах регионов Гурия и Самегрело, а со второй половины 29 марта на большей части территории страны ожидается сильный западный ветер. На море синоптики прогнозируют 4-5 балльный шторм, а в высокогорье – метель. С 30 марта до 2 апреля температура воздуха значительно понизится. В ночное время 31 марта и 1 апреля в долинах температура может упасть до минусовой отметки. Точный прогноз погоды в Тбилиси с 27 марта до 2 апреля >>С 30 марта до 1 апреля ожидаются осадки, в некоторых местах сильные, в высокогорье ожидается снег. В отдельных регионах страны ожидаются гроза и град. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, паводки, в горах – формирование лавины и оползневых процессов. Ожидаемый сильный ветер может повредить крыши зданий, деревья, линии электропередач и другую инфраструктуру. Минусовая температура может негативно повлиять на фруктовые деревья, находящиеся в фазе цветения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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