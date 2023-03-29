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Автомобиль влетел в сквер в Тбилиси, где играли дети
Автомобиль влетел в сквер в Тбилиси, где играли дети
Пострадавших на окраине столицы Грузии детей доставили в больницу 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T10:40+0400
2023-03-29T10:40+0400
2023-03-29T10:40+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Автомобиль на большой скорости влетел в один из скверов в районе Поничала на окраине Тбилиси, в результате чего пострадали двое детей, находящихся там, сообщает телеканал "Рустави 2". Детей госпитализировали. Инцидент произошел в понедельник. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Автомобиль влетел в сквер в Тбилиси, где играли дети
Пострадавших на окраине столицы Грузии детей доставили в больницу
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Автомобиль на большой скорости влетел в один из скверов в районе Поничала на окраине Тбилиси, в результате чего пострадали двое детей, находящихся там, сообщает телеканал "Рустави 2".
Инцидент произошел в понедельник.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.