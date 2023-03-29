https://sputnik-georgia.ru/20230329/avtomobil-vletel-v-skver-v-tbilisi-gde-igrali-deti-276220561.html

Автомобиль влетел в сквер в Тбилиси, где играли дети

Автомобиль влетел в сквер в Тбилиси, где играли дети

Пострадавших на окраине столицы Грузии детей доставили в больницу 29.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Автомобиль на большой скорости влетел в один из скверов в районе Поничала на окраине Тбилиси, в результате чего пострадали двое детей, находящихся там, сообщает телеканал "Рустави 2". Детей госпитализировали. Инцидент произошел в понедельник. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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